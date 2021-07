Unbekannter wirft Steine auf Auto: Heckscheibe kaputt

Warum ein Unbekannter Steine auf ein Auto geworfen hat, ist unklar. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Unbekannter hat Steine auf einen blaufarbenen BMW X1 geworfen, sodass die Heckscheibe sprang. Der Wagen war am Mittwoch gegen 20.15 Uhr in der Färbergasse an der Einmündung zur Luitpoldstraße in Schwabmünchen geparkt.

Der Schaden beläuft sich auf etwa 200 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, Telefonnummer 08232/96060.