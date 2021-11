Unfall in Schwabmünchen: Mann muss ins Krankenhaus

Beim Überholen ist in Schwabmünchen ein Unfall passiert. Ein Mann muss ins Krankenhaus, der Schaden ist groß.

Nach Angaben der Polizei war am Donnerstag gegen 7.40 Uhr ein 45 Jahre alter Autofahrer auf der Krumbacher Straße auf Höhe des Umspannwerks in Schwabmünchen unterwegs. Er überholte einen Lkw, übersah dabei ein entgegenkommendes Fahrzeug und stieß mit diesem zusammen. Ein Insasse des entgegenkommenden Fahrzeugs wurde dabei verletzt und kam in die Wertachklinik nach Bobingen. Über seinen Gesundheitszustand konnte die Polizei keine Angaben machen.

Unfall in Schwabmünchen: 15.000 Euro Schaden

Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen sowie an Zaun und Stromkasten der Verteilerstation beläuft sich auf etwa 15.000 Euro. Die Krumbacher Straße musste für etwa eine Stunde gesperrt werden. Die Feuerwehr Schwabmünchen unterstützte mit mehreren Einsatzfahrzeugen. (AZ)