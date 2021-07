Unfall überschattet rundum gelungenes Reitturnier in der Leuthau

Plus Zwei Tage lang zog das Turnier des Reit- und Fahrvereins Schwabmünchen viele Fans an. Kurz nach Ende der Veranstaltung wurde eine Reiterin schwer verletzt.

Für viele Spring- und Dressurreiter war es der erste Wettkampf seit dem Herbst vergangenen Jahres: Nach einem Jahr Pause wurde die 39. Auflage des Reitturniers des Reit- und Fahrvereins Schwabmünchen auf der Anlage in der Leuthau ausgetragen. "Die Nachfrage war so groß, dass wir nicht alle Anmeldungen zulassen konnten, um unseren eigenen Reitern ein Turniererlebnis zu ermöglichen", sagte Turnierleiter Johannes Glaisner. Ein Unfall kurz vor Turnierende trübte die zufriedene Stimmung.