Schwabmünchen

06:00 Uhr

Unverpacktladen in Schwabmünchen soll im September eröffnen

Hier in der Fuggerstraße 44 zieht der neue Unverpacktladen in Schwabmünchen ein.

Plus Der Umbau für den Unverpacktladen in der Fuggerstraße in Schwabmünchen startet bald. Dort soll es auch Feinkost, eine Käsetheke und einen Onlineshop geben.

Von Felicitas Lachmayr

Die Pläne für den neuen Unverpacktladen in Schwabmünchen werden immer konkreter: In den kommenden Woche soll der Umbau der Räume im Gebäude an der Fuggerstraße Ecke Stiegelbräuweg beginnen. Die Decke und der Boden werden erneuert. Auch die Konstruktion der Verkaufstheke läuft.

