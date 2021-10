Schwabmünchen

Viel Arbeit nach der Pause für den Behindertenbeirat Schwabmünchen

Plus Neue Gesichter im Schwabmünchner Behindertenbeirat. Auch der Name könnte sich bald ändern. Was es aufzuarbeiten gibt.

Von Christian Kruppe

Die Wahl eines neuen Behindertenbeirates für Schwabmünchen war eigentlich schon überfällig. Das Gremium wird alle sechs Jahre neu gewählt, doch pandemiebedingt konnte die Neuwahl erst jetzt stattfinden. Und trotz – oder gerade wegen der langen Pause stieß die Wahl auf durchaus großes Interesse.

