vor 49 Min.

Wahlpodium in Schwabmünchen: Gemütliches Beisammensein im Wahlkampf

Plus Beim „Stadtgespräch“ der Schwabmüncher Kolpingfamilie lassen die Bundestagskandidaten die rhetorischen Säbel zu Hause. Trotzdem können sich die Besucher ein Bild vom „echten“ Menschen machen.

Von Christian Kruppe

Der Begriff Wahlkampf suggeriert durchaus eine gewisse Härte. Was auch in anderen Ländern und Regionen gerne auch mal so ausgelebt wird – in Deutschland und vor allem im Augsburger Land, kommt von den meisten Parteien kaum „Kampfeshärte“ vor der Wahl auf. Egal auf Plakaten, die auf wenige Ausnahmen sich auf die Sache beziehen, oder bei Diskussionsrunden wie dem „Stadtgespräch“ der Schwabmünchner Kolpingsfamilie.

