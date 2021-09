Schwabmünchen

vor 34 Min.

Was die Hauswirtschaftsschule in Schwabmünchen alles zu bieten hat

Plus Tanja Höck ist neue stellvertretende Leiterin der Hauswirtschaftsschulen in Schwabmünchen und Friedberg. Sie weiß: Das Leben Zuhause ist durch Corona wichtiger geworden.

Von Anja Fischer

Hauswirtschaftsschule ist so viel mehr als Kochen und Putzen. Das weiß Tanja Höck, Hauswirtschaftsrätin am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Schwabmünchen nur zu gut. Sie ist seit 1. Juli für die Hauswirtschaftsschulen in Schwabmünchen und Friedberg als stellvertretende Schulleitung zuständig.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen