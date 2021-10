Wie sich der Luitpoldpark in Schwabmünchen verändert

Plus Vom grünen Hain zum Freizeitgelände. Welche Neuerungen im Schwabmünchner Park anstehen.

Auf einem Gelände im Westen der Stadt Schwabmünchen ist im Jahr 1907 mit dem Bau einer Parkanlage begonnen worden - dem Lutipoldhain. Benannt nach dem damals beliebten Prinzregenten. Luitpoldpark heißt er erst seit den 70er-Jahren. Seit den 20er-Jahren wurde die Anlage immer wieder vergrößert. Der Verschönerungsverein, den es von Beginn an gibt, legte stets Wert auf die Entwicklung des Parks. Die grüne Oase in der Stadt erhielt neue Wege, Sitzgelegenheiten, eine Mariengrotte, Wasserläufe, einen künstlich angelegten Entenweiher, einen Rodelberg, einen Bouleplatz und ein Kneippbecken - und es kommt noch mehr. Der Park hat heute eine Fläche von etwa 13 Hektar und vier Kilometer Spazierwege.