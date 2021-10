Zeugen gesucht: Unbekannter schraubt in Schwabmünchen ein Kennzeichen ab

Ein Unbekannter hat in Schwabmünchen das Versicherungskennzeichen eines dreirädrigen Kleinkraftrads gestohlen. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Zwischen Montag und Dienstag wurde in der Georg-Pfandzelter-Straße in Schwabmünchen das Kennzeichen eines dreirädrigen Kleinkraftrades abgeschraubt und entwendet. Das Kennzeichen war an dem abgestellten Fahrzeug mit zwei Schrauben fest angebracht.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schwabmünchen unter der Telefonnummer 08232/96060 entgegen. (AZ)