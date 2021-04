Schwabmünchen kommt der neuen Sportwelt einen Schritt näher

Der Stadtrat ebnet formell den Weg für die neue Sportstätte des TSV an der Heimbergstraße in Schwabmünchen. Wie es mit der Freilufthalle weitergeht.

Änderung des Bebauungsplanes Nr. 01 "Nördlich des Krankenhauses": So steht es im Behördendeutsch in der Tagesordnung zur Stadtratssitzung am Dienstagabend. Doch dieser Punkt bedeutet nichts anderes, als dass die Stadt dem TSV den Weg zur Sportwelt am Sportplatz an der Riedstraße/Heimbergstraße zumindest auf dem Papier ebnet.

Die geplante Sporthalle, die eigentlich, geht es nach dem TSV, ursprünglich ihren Platz in der Nähe des Leonhard-Wagner-Schulzentrums finden sollte, hat nun einen Standort gefunden, mit dem alle zufrieden sind. "Wir hoffen, nächstes Jahr mit dem Bau beginnen zu können", so TSV-Vorsitzender Reinhold Weiher. Zunächst steht auf dem Gelände aber erst einmal der Bau der knapp 500.000 Euro teuren Freilufthalle an. Die Bauarbeiten sollten ursprünglich im Mai beginnen und im Juli beendet sein. Doch das Vorhaben verschiebt sich nun um einige Wochen, da das Landratsamt noch ein Lärmgutachten angefordert hat. "Ich hoffe, dass wir dann im August oder September fertig sind", sagt Weiher, denn die Bauzeit beträgt nur etwa acht Wochen.

Hier entsteht die Freilufthalle auf dem Sportgelände in der Schwabmünchner Riedstraße hin. Reinhold Weiher, Vorsitzender des TSV Schwabmünchen, ist zuversichtlich, dass sie Ende Juli stehe. Auf dem Gelände soll auch die Sportwelt entstehen. Foto: Norbert Staub

Aber zurück zur Sportwelt: Nachdem die Jahnhalle der Jahnstraße in Schwabmünchen bereits im Jahr 2013 abgerissen worden war, fehlte dem TSV, dem größten Verein der Stadt mit mehr als 3000 Mitgliedern, eine eigene geeignete Halle. Zwar nutzt der Verein sowohl die Sporthalle an der Grundschule als auch die Dreifachturnhalle am Schulzentrum, jedoch sind die Mitglieder dort zeitlich oft gebunden. Der Schulsport hat Vorrang. Zudem mangelt es dem Verein an kleinen Räumen für Kurse.

Seit dem Abriss der Jahnhalle wünscht sich der TSV wieder mehr Platz und eine eigene Halle in der Stadt. Foto: Radloff

So entstanden schließlich erste Überlegungen, einen Ersatzbau zu planen. Der Wunsch in der Nähe der weiterführenden Schulen zu bauen, blieb unerfüllt, da der Verein kein geeignetes Grundstück erhielt. Der Landkreis möchte nämlich die bestehende Dreifachturnhalle wohl nicht kernsanieren, sondern irgendwann in Zukunft einen Neubau realisieren - und zwar genau da, wo der TSV die Sportwelt hätte bauen wollen.

Also machte sich der Verein und sein Vorsitzender auf die Suche nach einem Alternativstandort. Auf der TSV-Sportanlage, auf dem Grundstück an der Heimbergstraße, wurde man schließlich fündig. Dort ist der Sport in der Stadt bereits beheimatet, dort tragen die Bayernliga-Fußballer ihre Heimspiele aus, dort entsteht derzeit auch die Freilufthalle. Und vor allem: Dort gibt es genügend Platz.

Die neue Halle in Schwabmünchen kostet etwa 2,5 Millionen Euro

Herzstück der geplanten Sportwelt sollen mehrere Multifunktionsräume sein, die man flexibel nutzen kann. Rehasportler und die Tanzgruppen aus der Turnabteilung sollen dort genauso ihren Platz finden wie die Shorinji-Kempo-Sportler, die dort diese japanische Form der Selbstverteidigung trainieren könnten. Auch Vorträge, Kinderbetreuung, gemeinsames Fußballschauen oder ein gemütliches Treffen bei Kaffee und Kuchen sollen in der Sportwelt stattfinden. Zudem ist vorgesehen, die TSV-Geschäftsstelle dort unterzubringen.

Die Kosten für die neue Halle belaufen sich nach derzeitigem Stand auf etwa 2,5 Millionen Euro. Der Verein kann mit circa 1,5 Millionen Euro an Zuschüssen rechnen, die verbleibende Million muss er aus der eigenen Kasse stemmen. "Aber das ist machbar", sagt Weiher. Schließlich hat der TSV noch etwas Geld vom Verkauf der Jahnhalle übrig.

Mit der jüngsten Stadtratssitzung kam der TSV auf seinem Weg zur eigenen Sporthalle wieder einen Schritt weiter. Einstimmig beschlossen die Stadträte die Änderung Nr. 01 des Bebauungsplanes "Nördlich des Krankenhauses".

Lesen Sie dazu auch: