Schwabmünchen mit Late-Night-Show online statt Jungbürgerversammlung

Plus Die Jungbürgerversammlung in Schwabmünchen musste wegen der Corona-Pandemie ausfallen. Was sich der Jugendbeirat alternativ hat einfallen lassen.

Von Carmen Janzen

"Keine Veranstaltungen bedeuten auch keine Versammlungen, in denen man in der Kommune mitwirken oder auch mal seine Meinung dazu kundgeben kann", sagt der Vorsitzende des Jugendbeirates Schwabmünchen Enzo Hirsch.

Jugendbeirat Schwabmünchen will digitale Show auf die Beine stellen

Da die Jugendbürgerversammlung sowie die Bürgerversammlung der Stadt Schwabmünchen abgesagt beziehungsweise auf einen noch unbestimmten Termin verschoben worden sind, hat Hirsch andere Pläne. Ihm ist das Feedback der Jugendlichen wichtig, vor allem in schwierigeren Zeiten gebe es neue Erkenntnisse, sagt er. Der Jugendbeirat Schwabmünchen wird seine Versammlung deshalb digital vortragen aber nicht einfach vor einer Kamera stehen und einen Vortrag halten, sondern eine Late-Night-Live-Show ins Leben rufen.

Jugendliche in Schwabmünchen sollen an Online-Umfrage teilnehmen

Die Themen dafür sollen aber von den Jugendlichen direkt kommen. In einer Online-Umfrage sollen sie Auskunft geben unter anderem über die Arbeit des Jugendbeirates und aktuelle Projekte. Diese Ergebnisse will der Jugendbeirat schließlich in einer Klausur aufarbeiten und für die Show vorbereiten. Wann die Show stattfindet, ist noch unklar. Der Jugendbeirat will aber rechtzeitig informieren.

Und hier geht es zur Umfrage: www.jugendbeirat-schwabmuenchen.de/ideen/

