17:05 Uhr

Schwabmünchen muss sich nicht verstecken

Am Sonntag steigt das Spitzenspiel gegen den Tabellenzweiten aus Wasserburg. Vor dem bärenstarken Aufsteiger hat der TSV zwar Respekt, aber keine Angst

Von Christian Kruppe

Seit der Saison 2012/13 spielt der TSV Schwabmünchen nun schon in der Bayernliga. Der TSV Wasserburg, Gegner am morgigen Sonntag, kickte damals in der Kreisklasse, zwei Jahre später gar nur noch in der A-Klasse. Doch was dann folgte, geschieht im Mannschaftssport höchst selten. Denn fortan ging es für die Wasserburger nur noch in eine Richtung. Nach oben. Es folgten fünf Aufstiege in Serie, um nun mit dem TSV Schwabmünchen auf Augenhöhe zu sein. Wobei, nimmt man es genau, haben die Wasserburger Schwabmünchen gar überholt. Denn die Truppe aus dem Landkreis Rosenheim ist derzeit Tabellenzweiter und liegt sechs Punkte vor Schwabmünchen.

„Da steckt richtig Qualität dahinter,“ urteilt Schwabmünchens Trainer Paolo Maiolo. Beeindruckend ist vor allen die Tatsache, dass sich der Wasserburger Kader seit Beginn des Durchmarsches nicht in dem Maße verändert hat, wie es sich bei einem solchen Durchmarsch vermuten lässt. Tragende Säule der Wasserburger ist dabei die Familie Haas. Als der ehemalige Profi (113 Zweitligaspiele, unter anderem auch für den FC Augsburg) Wasserburg in der A-Klasse übernahm, brachte er seine zwei Brüder und einen Cousin mit.

Starker Auftritt von Wasserburg

Der starke Auftritt der Wasserburger ist auch für Paolo Maiolo bemerkenswert. „Wir haben vor den Wasserburgern durchaus Respekt, aber mit Sicherheit keine Angst“, so Schwabmünchens Trainer. „Die sind nicht unbesiegbar“, schiebt er selbstbewusst nach. Maiolo weiß auch um die große Gefahr der Oberbayern: „Die Hälfte ihrer Tore resultiert aus Standardsituationen. Wir müssen also vermeiden, dass die davon zu viele bekommen.“ Das gilt dabei nicht nur für Freistöße, sondern auch für Ecken, denn der Tabellenzweite gilt als extrem kopfballstark. „Es wird ein hartes Stück Arbeit“, ist sich Maiolo sicher. Dabei zählt er auf die Mentalität seiner Spieler. Die haben sich in den vergangenen Wochen zu wahren „Mentalitätsmonstern“ entwickelt. Das beweist nicht nur die famose Aufholjagd vergangene Woche in Kirchanschöring.

Diese Mentalität, gepaart mit Laufbereitschaft und der Spielstärke haben dafür Sorge getragen, dass die Schwabmünchner derzeit der „erste Verfolger“ des Spitzenduos sind. „Und das wollen wir so lange wie möglich bleiben“, erklärt der Trainer, der morgen auf Fahad Barakzaie verzichten muss. Der ist mit der deutschen Bahnnationalmannschaft bei der WM in Frankreich. Fraglich ist der Einsatz von Turgay Karvar. Trotzdem müssen sich die Schwabmünchner nicht verstecken, denn die Mannschaft hat in den letzten Wochen immer wieder bewiesen, dass sie solche Ausfälle kompensieren kann.

Schwabmünchen trainiert in Wehringen

Gebessert hat sich für die Schwabmünchner inzwischen die Trainingssituation. Nicht weil das Flutlicht auf dem neuen Kunstrasenplatz inzwischen ginge. Zuletzt konnten die Schwabmünchner beim FSV Wehringen trainieren. „Das hat Manfred Bock für uns organisiert. Ich bin ihn und vor allem den Wehringern sehr dankbar. Diese Art der Hilfestellung ist nicht selbstverständlich“, so ein glücklicher Paolo Maiolo.

Spielinfo TSV Schwabmünchen – TSV Wasserburg, Sonntag, 14 Uhr, Augusta-Massivhaus-Arena Schwabmünchen. Schiedsrichter: Benedikt Öllinger (SV Riedlhütte)

