vor 47 Min.

Schwabmünchen räumt auf

Stadt lädt ihre Bürger zum Ramadama

Schon bevor es plastikfreie Stammtische und „Friday for Future“-Demonstrationen gegeben hat, packten Vereine und Freiwillige in Schwabmünchen an, um die Natur vom Alltagsmüll zu befreien. Seit vielen Jahren gibt es die Aktion „Ramadama“. Dabei machen sich Vereine und engagierte Bürger auf, Bereiche der Stadt zu säubern. Umso mehr Menschen mit anpacken, umso mehr achtlos weggeworfener Müll kann verschwinden. Unter der Leitung der Feuerwehr machen sich die freiwilligen Helfer in vorher festgelegten Gebieten daran, Schwabmünchen noch ein Stück schöner zu machen.

Treffpunkt ist am Samstag, 23. März um neun Uhr bei der Schwabmünchner Feuerwehr in der Riedstraße. Die Helfer sollten dem Wetter angepasste Kleidung und feste Schuhe und eine Warnweste tragen. Handschuhe, Müllzangen, sowie Sammelgefäße und Fahrzeuge werden von der Stadt bereitgestellt. Die Aktion endet gegen 12.30 Uhr mit einer von der Stadt spendierten Brotzeit für alle Helfer. (krup)

Themen Folgen