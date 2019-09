vor 23 Min.

Schwabmünchen wächst weiter

Ein neues Wohngebiet für bis zu 900 Einwohner soll an der Badstraße entstehen. In etwa zwei Jahren könnten die ersten Eigentümer mit dem Bau beginnen

Von Carmen Janzen

Schwabmünchen soll wieder ein Stück größer werden. Im Südwesten der Stadt an der Badstraße sollen auf einer Fläche von 11,2 Hektar (das entspricht in etwa 15 Fußballfeldern) bis zu 900 Menschen eine neue Bleibe finden. Geplant ist ein Gebiet mit mehrgeschossigen Gebäuden, Reihen-, Doppel- und Einfamilienhäusern. Durchzogen ist es von einem großen Grünstreifen. Auch eine Kindertagesstätte ist dort vorgesehen.

Offiziell nennt sich das Ganze „Wohnbaugebiet Südwest III“ und schließt direkt an die dortige bestehende Wohnbebauung an. Die Stadt plant zudem, sozial geförderte Wohnungen zu errichten – sowohl zur Miete als auch zum Kauf. Dafür soll die Wohnungsbaugesellschaft des Landkreises mit ins Boot geholt werden. Bürgermeister Müller kündigte an, dass die Grundstückspreise im neuen Baugebiet erheblich günstiger als in der Innenstadt sein sollen.

Bis zu vier Stockwerke hoch

Monika Beltinger und Theresa Bartl vom Planungsbüro Lars Consult stellten die Pläne im Gremium vor. So sollen in dem „urbanen Wohn- und Lebensquartier“ gut 430 Wohneinheiten entstehen. Das Gebiet wird recht dicht bebaut mit etwa 100 Einfamilien-, Doppel-, und Reihenhäusern und 300 Wohnungen in Mehrfamilienhäusern, die bis zu vier Stockwerke hoch werden dürfen. Zudem hat die Stadt die Erstellung eines Energiekonzepts in Auftrag gegeben, um das Wohngebiet zu erschließen. Es soll in der nächsten Sitzung vorgestellt werden. Die Gebäude sollen mit Nah-, Fern- und Kaltwärme CO2-neutral beheizt werden.

Bis allerdings tatsächlich der erste Ziegelstein eines Eigentümers gesetzt werden kann, vergehen wohl noch etwa zwei Jahre. So lange dauert es bis der Satzungsbeschluss, die Ausschreibung, Auftragsvergabe und die Erschließung durch sind.

Momentan sind die Grundstücke im Flächennutzungsplan noch als landwirtschaftliche Fläche ausgewiesen. Das muss geändert werden und ist ein bürokratischer Akt. Das Gelände soll ein allgemeines Wohngebiet werden. Dem Vorentwurf des geänderten Plans stimmte der Stadtrat nun jedenfalls einstimmig zu.

Nun können die Träger öffentlicher Belange ihre Stellungnahmen abgeben, die dann abgewogen und diskutiert werden, bevor es zum tatsächlichen Änderungsbeschluss kommt. Der Bebauungsplan wird parallel zum Flächennutzungsplan aufgestellt.

Bauland ist dringend nötig

Neues Bauland ist in Schwabmünchen dringend nötig, momentan steht nicht genügend zur Verfügung. Die Situation wird sich in Zukunft noch zuspitzen, glaubt man dem bayerischen Demografiespiegel. Der klassifiziert Schwabmünchen in Bezug auf die Einwohnerzahl als „stark zunehmende Region“. Bis zum Jahr 2037 wird mit einem Zuwachs von 7,5 Prozent gerechnet. Das wären dann etwa knapp 16000 Einwohner, Ende 2017 waren es gut 14000.

Konstantin Wamser (SPD) drängte darauf, eine bestimmte Anzahl an Sozialwohnungen in dem Gebiet vorzuhalten und dies bereits jetzt festzuschreiben. Laut Planerin sei dies aber unüblich und schränke zu sehr ein. Wamser mahnte an, das Thema im Auge zu behalten.

Weitere Themen des Stadtrates im Überblick:

Kindergarten Der Schwabegger Kindergarten Don Bosco bekommt einen Anbau auf der Ostseite. Dort sollen künftig zwei zusätzliche Kindergartengruppen untergebracht werden.

Lechpark Bürgermeister Müller hat erneut Bedenken wegen des Lechparks angemeldet. Schwabmünchen versuche mit der Stellungnahme der Kanzlei Scheidle und Partner, die eigene Innenstadt zu schützen. Man befürchte durch die Vergrößerung der Flächen im Lechpark einen massiven Einfluss auf die Einzelhandelsgeschäfte in Schwabmünchen.

Zaun Hinter der Grundschule am Kroengelände gibt es seit einigen Wochen ein eingezäuntes Gelände. Es ist zum Spielen für die Kindergartenkinder der Übergangsgruppen gedacht, die derzeit im Keller der Grundschule untergebracht sind. Petra Leitner (CSU) monierte – wie auch schon Konstantin Wamser eine Woche zuvor in der Bauausschusssitzung –, dass die Anwohner nicht vorher informiert wurden. Bauamtsleiter Stefan Michelfeit räumte ein, dass die Kommunikation in diesem Fall unglücklich abgelaufen sei. „Dafür kann ich mich nur entschuldigen“, sagte er auf Rückfrage unserer Zeitung. Nur einige der Nachbarn wurden vorab angeschrieben. Dann hatte der Zaunbauer überraschend schnell Zeit und schon stand der Zaun. Bürgermeister Müller bot den Anwohnern, die in der Stadtratssitzung anwesend waren, einen zeitnahen Gesprächstermin an, um alle Unstimmigkeiten zu klären.

Wertachklinik Die Grünen hatten beantragt, die Wertachklinik wegen des überraschenden Weggangs zweier Chefärzte in der Sitzung zu thematisieren (wir berichteten). Da der Antrag sehr kurzfristig einging, vertagte Müller diesen Punkt auf die nächste Sitzung. Dann soll Klinikchef Martin Gösele über die aktuelle Situation berichten. „Aber ich gehe davon aus, dass auch er nicht über reine Personalangelegenheiten öffentlich spricht“, so Müller. Nur so viel wollte er verraten: Derzeit laufen Bewerbungsgespräche mit Ärzten. „Es liegen herausragende Bewerbungen vor.“

