Schwabmünchens Finanzen bleiben von Corona noch verschont

Plus Die Auswirkungen der Krise auf den Etat Schwabmünchens werden erst später zu spüren sein. Trotzdem erwartet die Stadt schon jetzt niedrigere Einnahmen.

Von Christian Kruppe

Die Sorge um die Ausfälle bei den Steuereinnahmen der Kommunen durch die Corona-Pandemie war in den vergangenen Wochen und Monaten groß. Doch für das aktuelle Haushaltsjahr scheinen die Auswirkungen in Schwabmünchen noch nicht so drastisch zu sein. 2020 lag Schwabmünchen bei der Gewerbesteuer mit rund 9,2 Millionen sogar 1,1 Millionen Euro über dem Ansatz.

Dazu kommen noch 1,7 Millionen Ausfallzahlung des Freistaates. Geld, das die Stadt gut gebrauchen kann. Zwar wurden seitens der Verwaltung vor der Beratung in beiden Haushalten schon Kürzungen und Verschiebungen in Höhe von 3,6 Millionen Euro vorgenommen, doch unter dem Strich bleiben weiterhin Rekordzahlen. So beträgt das Volumen des Verwaltungshaushalts rund 36 Millionen Euro. Der Vermögenshaushalt, der kommende Woche beraten wird, umfasst 19 Millionen.

Mittelständler spülen in Schwabmünchen Geld in die Kasse

Auf der Einnahmeseite des Verwaltungshaushalts macht die Gewerbesteuer den zweitgrößten Posten aus. Sieben Millionen erwartet die Kämmerei hier. "Unser Plus ist die Vielzahl der mittelständischen Betriebe, die noch gesund sind", so Bürgermeister Lorenz Müller. Das meiste Geld soll über die Einkommenssteuer reinkommen. Knapp 9,6 Millionen sind hier geplant.

Bei den Ausgaben machen die Kreisumlage (7,85 Millionen) und die Personalkosten (6,7 Millionen) die größten Einzelposten aus.

Am Ende bleibt ein Überschuss von knapp mehr als 1,4 Millionen Euro, der dem Vermögenshaushalt zugeführt wird. "Das ist, gemessen am Investitionsvolumen, nicht ganz befriedigend", so Bürgermeister Lorenz Müller.

Keine Erhöhung der Grund- und Gewerbesteuer in Schwabmünchen

Wichtig ist für den Bürgermeister, dass erneut keine Erhöhung von Grund- und Gewerbesteuer eingeplant ist. Die seit 2019 geltenden Gebühren für Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung könnten jedoch durchaus vor der geplanten Neuberechnung 2023 Thema werden, da in diesem Bereich weitere große Investitionen, darunter die Anpassung der Kläranlage, anstehen.

Ein paar Zahlen im Überblick:

Steuerkraft pro Einwohner: 1137 Euro (2020: 1356) bayer. Landesschnitt 1330, Schnitt vergleichbarer Gemeinden in Landkreis: 1489

Somit Platz 473 in Bayern (2020: 221), 91 im Bezirk (43), und 14 im Landkreis (4).

(2020: 221), 91 im Bezirk (43), und 14 im Landkreis (4). Personalkosten: 465 €/Einwohner

