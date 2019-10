vor 44 Min.

Schwabmünchens Grüne haben große Ziele für die Wahl

Das Team um Bürgermeisterkandidatin Margit Stapf will die Zahl der Mandate im Stadtrat deutlich erhöhen. Das sind die Kandidaten im Überblick.

Von Christian Kruppe

Grün hat Rückenwind – und den wollen auch die Schwabmünchner Grünen für die Kommunalwahl nutzen. Nicht nur, dass sie mit Margit Stapf eine Bürgermeisterkandidatin stellen, auch im Stadtrat soll die Grüne Präsenz weiter ausgebaut werden. Die Zielvorgabe definiert Stapf: „Unser Ziel ist es, acht Sitze zu ergattern.“ Das wäre eine Vervierfachung der bisherigen Mandate. Vor sechs Jahren schafften es es die Grünen nach langer Pause mit Stapf und Hans Pfänder zwei Räte zu stellen. Da umfasste die Kandidatenliste gerade mal 13 Personen – diesmal sind alle Plätze besetzt. Die acht Top-Platztieren haben sich im Zuge der Nominierung vorgestellt.

Angeführt wird die Liste von der Bürgermeisterkandidatin Margit Stapf, gefolgt von ihrem Stadtratskollegen Hans Pfänder. „Wir haben in der ersten Amtszeit viel gelernt. Vor allem ist uns klar geworden, dass, wenn wir etwas bewegen wollen, wir auch mehr Mitstreiter brauchen“, erklärt Stapf. Pfänder will weitermachen: „Ich habe viele interessante Aufgabengebiete mit betreuen dürfen und da gibt es weiter viel zu tun“, so der Bio-Landwirt. Vor allem beim neuen Wasserschutzgebiet will er sich einbringen. Seinen Traum von einem Schwabmünchner Windrad hat er hingegen zurückgestellt: „Da sprechen momentan zu viele Gründe dagegen.“ Für ihn ist vor allem die gute Zusammenarbeit im Stadtrat wichtig. „Da macht die Arbeit auch Spaß. Wäre dies anders, wäre das nichts für mich“, stellt er klar.

Heike Uhrig ist eine Hoffnungsträgerin der Grünen in Schwabmünchen

Auf Platz drei folgt mit Heike Uhrig eine Hoffnungsträgerin. Die geborene Schwabmünchnerin engagiert sich schon länger für nachhaltige Themen in der Stadt. „Dem Stadtrat täte eine Verjüngung gut“, stellt sie fest. Uhrig ist Mitglied im Arbeitskreis für das Nahverkehrskonzept. „Das Thema Verkehr ist von großer Bedeutung“, stellt die zweifache Mutter klar. Der vierte Listenplatz geht an Klaus Hridina. Er bezeichnet sich als „Schwabmünchner mit ganzem Herzen“. Vor allem der Einsatz für Menschen mit Behinderung und die Jugendkultur liegt ihm am Herzen. Er sieht einen Stadtratsposten „als Chance und Herausforderung zugleich“.

Den fünften Platz nimmt Juliane Vinzelberg ein. Die Wahl-Schwabmünchnerin findet Schwabmünchen „einfach den Hammer“ – weshalb sie „mitwirken will, dass das so bleibt“, erklärt sie. Als Themenschwerpunkte für sich sieht sie Nachhaltigkeit und Verkehr.

Alexander Kolb sieht den Nahverkehr in Schwabmünchen als seinen Schwerpunkt

Alexander Kolb belegt den sechsten Platz. Der erfahrene Kreisrat nennt den Nahverkehr, Digitalisierung und die Wirtschaft als seine Schwerpunkte. Wichtig ist dem Berufsschullehrer auch die Transparenz. Auch Kolb ist von der Grünen Liste überzeugt. „Ich freue mich, auf dieser Liste mit vielen tollen Kandidaten dabei zu sein.“

Agnes Zimmermann, mit Heike Uhrig Ortsprecherin der Grünen, belegt Platz sieben. Das „Urgestein“ steht nach eigener Aussage für die traditionellen Werte der Partei. Den achten Rang belegt Felix Zull. Der geborene Schwabmünchner freut sich aufs Mitgestalten: „Wir wollen als Grüne auch in Schwabmünchen stark werden.“

„Wir haben eine gute Liste. Vor allem, dass viele junge Menschen dabei sind, macht uns stolz“, stellt Stapf fest. Im November soll nach interner Abstimmung das Wahlprogramm folgen.

