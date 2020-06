17:30 Uhr

Schwabmünchner Freibad öffnet: Immer nur in eine Richtung schwimmen

Plus Das Freibad Singoldwelle in Schwabmünchen ist von Dienstag bis Sonntag wieder auf. Die Besucher müssen sich an viele Regeln halten. Das Konzept unterscheidet sich vom Freibad in Bobingen.

Von Piet Bosse

Andreas Kotalczyk steht am Beckenrand des Freibads Singoldwelle in Schwabmünchen und schaut, dass die Badegäste den Abstand einhalten. Immer wieder beantwortet er Fragen von Schwimmern, die ins Wasser wollen oder wieder rausgehen. Ein Gast möchte wissen, wie die Regelungen mit Umkleiden und Duschen sind, ein anderer fragt nach den Vorschriften, in welche Richtung man im Becken schwimmt.

Kotalczyk ist Betriebsstellenleiter im Schwabmünchner Freibad und hat an diesem Morgen viel zu tun. Er sagt, er habe nicht damit gerechnet, dass am Dienstag, dem ersten Tag nach der Wiederöffnung des Freibads, morgens schon zehn bis fünfzehn Gäste im Becken schwimmen. „Es sind zahlreiche Leute da, man sieht, dass es funktioniert“, sagt Kotalczyk und spricht die Regelungen an.

Besucher im Freibad in Schwabmünchen sollen im Kreis schwimmen

Die Becken sind mit Bändern am Rand abgesperrt, daran hängen Hinweisschilder, in welche Richtung man schwimmen soll. „Wir versuchen, den Besucher dazu zu bringen, dass er ein bisschen wie im Kreis schwimmt“, sagt Kotalczyk. Auf einer Bahn wird in eine Richtung geschwommen und auf der Nebenbahn zurück. „Das soll verhindern, dass Menschen ineinander schwimmen, wenn das Becken etwas voller ist.“

Der Betrieb ist in drei Zeitblöcke unterteilt. 150 Menschen dürfen im ersten Block zwischen 9 und 11.30 Uhr in das Bad. „Wenn man damit rechnet, dass jeder ungefähr für eine Stunde ins Wasser geht, haben alle die Möglichkeit, ins Wasser zu gehen.“ Das sei der Grund hinter dem Schichtsystem gewesen, sagt er. „Wenn wir mehr Leute reinlassen, sind sie alle auf der Wiese, aber keiner darf ins Wasser“, sagt Kotalczyk.

Der zweite Block geht von 12.30 bis 16.30 Uhr. Nachdem das Freibad zwischen den Blöcken gereinigt und desinfiziert wurde, dürfen im zweiten Zeitfenster 350 Badegäste die Singoldwelle betreten. Kotalczyk rechnet im Nachmittagsblock mit vielen Familien und höherem Betrieb im Spaßbecken. Im letzten Block (17.30 bis 20 Uhr) sind wieder 150 Personen zugelassen. Wie im auch ersten Block erwartet er dann die klassischen Schwimmer im Sportbecken.

Die Regeln im Freibad Singoldwelle können sich wieder ändern

Kotalczyk macht am Dienstagmorgen mit einer Kollegin die Aufsicht. Normalerweise sollen drei Freibadmitarbeiter am Beckenrand stehen und darauf achten, dass sich alle an die Regeln halten. Der Betriebsstellenleiter kann sich vorstellen, dass die Regeln im Schwabmünchner Freibad noch verändert werden. „Es kann natürlich sein, dass wir, wenn es gut funktioniert, die Zahlen auch erhöhen.“ Die Maßnahmen im Schwabmünchner Freibad können sich auch wieder ändern, Kotalczyk macht klar: „Man nimmt einen Anfangswert, schaut, wie es funktioniert, und dann kann man nachjustieren.“

Wegen Corona hatte das Schwabmünchner Freibad länger geschlossen als sonst. Bild: Carmen Janzen (Archiv)

Die Buchung der Plätze läuft über das Internet, ab vier Tagen im Voraus kann man online bestellen. Kurzentschlossene können auch noch vor der Kasse bestellen, müssen das aber online machen. Kotalczyk sieht in der kontaktlosen Buchung einen klaren Vorteil: „Gäste können spontan kommen und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass sie auch ins Wasser kommen, wenn sie drin sind.“

Das einzige Problem könnte sein, wenn innerhalb einer Stunde alle auf einmal kommen. Der Betriebsstellenleiter möchte einen Stau innerhalb des Bades vermeiden. „Das geht dem Badegast auf die Nerven“, sagt Kotalczyk, für ihn ist die begrenzte Beckennutzung die größte Herausforderung.

Badegäste freuen sich über geöffnetes Freibad in Schwabmünchen

Am Dienstagmorgen haben sich die Badegäste gefreut, wieder schwimmen zu können. „Die ersten kamen an und haben fast ein bisschen gejubelt, wie schön sie es finden, endlich wieder zu schwimmen.“ Kotalczyk hat sich über die Reaktionen der Gäste sehr gefreut: „Deswegen haben wir uns dafür eingesetzt, dass das Freibad wieder aufmachen darf“, sagt er. Die Singoldwelle hat ihm auch persönlich gefehlt: „Kein Bademeister kann sich einen Sommer ohne Freibad vorstellen.“

Die Badegäste scheinbar auch nicht. Kotalczyks Bilanz zum ersten Tag fällt positiv aus. „Ich bin sehr zufrieden, in der Früh waren erstaunlich viele Gäste da und zur Mittagszeit kamen viele Familien.“

Auch in Bobingen ist man mit dem Besuch zufrieden, wie Bürgermeister Klaus Förster mitteilt. Das Freibad Aquamarin ist schon seit zwei Wochen wieder geöffnet. Dort ist das Konzept etwas anders, 750 Menschen können gleichzeitig auf das Freibadgelände und es gibt keine Onlinereservierung.

Einen Kommentar zum Thema gibt es hier: Beide Wege der Freibäder sind erfolgreich

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen