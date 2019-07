vor 39 Min.

Schwabmünchner Stadtfest SoWieSo glänzt mit Vielseitigkeit

Musikkapelle, Seifenkistenrennen, Kühemelken für Kinder: Schwabmünchens Stadtfest hat für alle etwas zu bieten. Und sogar das Wetter spielte mit.

Von Reinhold Radloff

Sie begannen so schwierig und doch wurden es dann tolle Tage beim Stadtfest mit dem griffigen Titel SoWieSo.

Die Wetterprognose war miserabel. Rundherum wurden reihenweise die Feste abgesagt. Die Schwabmünchner Macher des Stadtfests waren mutiger und vertrauten auf ihr Motto SoWieSo was ausgeschrieben Sommer-Wiese-Sonne heißt. Sie verlegten also nur das freitägliche Open-Air-Kino auf Sonntag und vertrauten für die anderen beiden Tage auf ihren guten Draht nach oben. Und er sollte sie nicht im Stich lassen. Der Samstagabend blieb trocken. Johnny Gibson aus Klosterlechfeld eröffnete das SoWieSo, heizte das anfangs noch spärliche Publikum an und hatte zum Ende des Konzerts mit seiner Band eine große begeisterte Fangemeinde. So richtig voll war es auch bei den Hot Wings nicht, doch die Stimmung im schönen Stadtgarten war gut.

Der Jugendbeirat organisierte ein Seifenkistenrennen

Am Sonntag lachte dann beinahe ganztags die Sonne. Das Mehrgenerationenfest begann mit einem Weißwurstfrühschoppen mit der Stadtmusikkapelle, ging über in die schwungvolle Tanzvorführung der Jugendgarde. Von da zog das Publikum dann Richtung Seifenkistenrennen, organisiert vom Jugendbeirat der Stadt. Doch es verzögerte sich immer wieder ebenso wie die Prämierung der tollsten Kisten. Schließlich gab es zwei Sieger. Den Renner von Zahntechnik Schönwetter und ein schön aufgebauter Oldtimer. Sie waren nach den vielen Läufen zwar nicht die schnellsten, hatten aber eine gute Figur gemacht. Eröffnet wurde der Renntag von einem Safety Car, das Bürgermeister Lorenz Müller steuerte.

Nach den vielen Abfahrten der 17 Gefährte von der MedeleSchäfer-Rampe starteten dann die sechs Modelle des deutschen Seifenkisten-Verbands, der auf der Menkinger Strecke einen Lauf zur deutschen und europäischen Meisterschaft austrug. Wegen ihnen musste die Rampe genau 20 Grad haben und es gab eine ganze Reihe von Beschränkungen bei den Seifenkisten, die trotzdem sehr unterschiedlich ausfielen, technisch wie optisch.

Für Kinder gab es ein abwechslungsreiches Angebot

Ein Anziehungspunkt war auch der Platz der Neuen Mitte, vor allem für die Kinder, die dort hüpften, Specksteine schliffen, Kühe molken, sich schminken ließen und mehr, ganz nach Belieben.

Natürlich war im Stadtgarten auch für Speis und Trank in den unterschiedlichsten Formen gesorgt. Hungrig und durstig musste also keiner heimgehen, auch nicht die älteren Mitbürger, an die Bürgermeister Lorenz Müller Gutscheine der Werbegemeinschaft verteilte.

Mit dem Ansturm auf das Fest war er nicht ganz zufrieden: „Ich weiß auch nicht, warum nicht noch mehr Leute gekommen sind. Die vielen helfenden Hände, die sich extrem Mühe gegeben haben, hätten mehr Zuspruch verdient. Trotzdem. Die Stimmung war gut, und das ist wichtig.“

Vielleicht auch deswegen, weil man an den vielen Ständen nicht lange anstehen musste.

