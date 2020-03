Schwabmünchner Stadtfest soll verlängert werden

Plus Die Mitglieder der Werbegemeinschaft haben über anstehende Veranstaltungen gesprochen und neue Ideen gesammelt. Doch einige Themen sorgten für Diskussionen.

Der Ausbau der Fuggerstrasse war eines der Kernthemen bei der Versammlung der Schwabmünchner Werbegemeinschaft. Um die Situation für die Einzelhändler zu verbessern, hat die Stadt bereits Schilder aufgestellt, die Besuchern signalisieren, dass alle Geschäfte zugänglich sind. Zudem wies Schwabmünchens Bürgermeister Lorenz Müller die Gewerbetreibenden auf die am Mittwoch stattfindende Baustellenbegehung hin.

Neben den Baumaßnahmen an der Fuggerstraße sprachen die Mitglieder der Werbegemeinschaft vor allem über die Veranstaltungen, die es in diesem Jahr zu organisieren gilt. So findet am Sonntag, 29. März, das Frühlingsfest in Schwabmünchen statt. Mit dem Thema „Alles wird neu“ wird es für Kinder einen Malwettbewerb im Sand der Baustelle geben. Als Preise winken passend dazu Bauhelme oder Warnwesten. Rundherum sind viele Aktionen geplant, es gibt Buden und Stände. Außerdem werden die Schwabmünchner Vereine wie immer mit einbezogen.

Beim Stadtfest soll es eine "Lange Tafel der Kulturen geben"

Das Schwabmünchner Stadtfest SoWieSo wird von Donnerstag, 16. bis Sonntag, 19. Juli, veranstaltet. Neu ist in diesem Jahr, dass die Mitglieder der Werbegemeinschaft das Fest um einen Tag verlängern wollen. Den Planungen von Doris Hafner zufolge, die das Kultur- und Veranstaltungsmanagement der Stadt Schwabmünchen leitet, soll es am ersten Tag eine „Lange Tafel der Kulturen“ geben. Die Idee dahinter: Bürger aus verschiedenen Kulturkreisen treffen sich zu einem Straßenfest rund um die Geyerburg. Jeder bringt Essen mit, um bei einem gemeinsamen Picknick kleinen Überraschungen wie spontanen Musikeinlagen zu lauschen. Um Müll zu vermeiden, werden Getränke nur in Glasflaschen ausgegeben.

Am zweiten Tag des Stadtfests soll wie in jedem Jahr das Open-Air-Kino stattfinden. Allerdings sucht die Stadt noch nach einem neuen Veranstalter. Italienische Sommerlaune mit Livemusik erwartet die Besucher am dritten Tag. Am vierten Tag endet das Stadtfest nach einem Jazz-Frühstück mit Weißwurst und einem bunten Programm mit einem Konzert des Kammerchors.

Lichternacht wird auf einen Freitag verlegt

Ein großes Thema bei der Versammlung der Werbegemeinschaft war die Lichternacht im November. Denn hier waren sich die Mitglieder nicht einig. So wollte Vorsitzender Björn Wilbert die Lichternacht für ein Jahr aussetzen, da der personelle Aufwand seiner Ansicht nach zu hoch ist und die Veranstaltung in den vergangenen Jahren nicht gut angenommen wurde.

26 Bilder SoWieSo - Das Schwabmünchner Stadtfest in Bildern Bild: Reinhold Radloff

Einwand dagegen erhob Hans Grünthaler von der Buchhandlung Schmid. Er argumentierte: „Schwabmünchen ist für ein Samstagsevent nicht geeignet, dazu gibt es zu wenig Geschäfte in der Stadt“. Er schlug vor, die Lichternacht auf Freitag zu verlegen und die Veranstaltung im kleinen Rahmen auf dem Stadtplatz zu gestalten. Die Mitglieder stimmten zu, das Ereignis eventuell umzubenennen und auf Freitag, 4. Dezember, zu verlegen.

Große Diskussionen gab es auch um die Weihnachtsverlosung. Da der erste Versuch im vergangenen Jahr gut angenommen wurde, soll die Aktion in diesem Jahr wiederholt werden. Um sie für die Vorweihnachtszeit attraktiver zu machen, wird dafür nun extra der Hoigarten auf dem Schrannenplatz um einen Tag verlängert. So soll dann am letzten Donnerstag die Auslosung stattfinden.

Dazu gab es aber auch negative Stimmen. So beschwerte sich ein Händler über die geringe Anzahl an Preisen. Gewinner hätten sich bei ihm beschwert, dass sie wegen einer Tafel Schokolade nach Schwabmünchen fahren mussten. Außerdem wurden zwei langjährige Mitglieder geehrt. Ferdinand Scherdinger leitete 27 Jahre das Geschäft „Schöffel Mode und Sport“. Karl-Georg Weckmer vom Modehaus Weckmer engagiert sich ebenfalls seit Jahren im Verein.

Die Termine im Überblick