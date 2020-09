vor 55 Min.

Schwarzfischer am Baggersee in Graben erwischt

14 kleine Fische hatten zwei Männer am Baggersee in Graben gefangen. Die mussten sie umgehend abgeben.

Zwei Männer haben in Graben zu Unrecht 14 Fische gefangen. Die beiden Männer konnten keine Fischereierlaubnis vorzeigen, als sie vom Zweiten Vorsitzenden des Fischereivereins am Baggersee kontrolliert wurden. Wie sich herausstellte, haben die beiden Fischer keinen Wohnsitz in Deutschland. Deshalb ordnete die Staatsanwaltschaft eine Sicherheitsleistung in Höhe von jeweils 250 Euro an. Das Angelgerät samt Zubehör wurde sichergestellt. (AZ)