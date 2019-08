vor 36 Min.

Schwerer Unfall nach Sekundenschlaf

Zwischen Graben und Schwabmünchen kollidieren zwei Fahrzeuge. Ein junger Mann wird dabei schwer verletzt.

Ein Unfall mit einem schwer verletzten jungen Mann hat sich am Donnerstag gegen 16.40 Uhr zwischen Graben und Schwabmünchen ereignet. Wie die Polizei berichtet, kam auf der Kreisstraße A30 zu einem folgenschweren Zusammenstoß zwischen einem Kleintransporter und einem Auto. Der 18-jährige Fahrer des Kleintransporters geriet nach Angaben der Polizei aufgrund eines Sekundenschlafs von Graben kommend nach links in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem 23-Jährigen in einem Opel Astra, der schwer verletzt von der Feuerwehr aus dem Wagen befreit und mit dem Rettungshubschrauber in die Uni-Klinik geflogen werden musste.

Von der Staatsanwaltschaft wurde aufgrund der Schwere des Unfalls ein unfallanalytisches Gutachten angeordnet; inzwischen ist der 23-Jährige wieder außer Lebensgefahr. Der Fahrer des Transporters wurde leicht verletzt. Beide Fahrzeuge erlitten Totalschäden in Höhe von insgesamt etwa 45000 Euro. (mili)

