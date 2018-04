vor 34 Min.

Schwerer Verkehrsunfall nach dem Wertachstauwehr

19- und 24-Jährige verletzt.

Mit ihrem großen Geländewagen ist eine 19-jährige am Montag gegen 21.10 Uhr auf der Strecke zwischen Leuthau und Schwabmünchen, kurz nach der Wertachbrücke, aus nicht bekannter Ursache von der Straße abgekommen. Dabei prallte sie an einen Baum. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto zurück auf die Straße geschleudert und blieb dort quer stehen. Die 24-jährige Fahrerin eines nachfolgenden Audis übersah das Unfallauto und prallte in dessen Seite. Die Fahrerin des Geländewagens wurde mit mehreren Knochenbrüchen ins Augsburger Klinikum gebracht, die Audi-Fahrerin kam leicht verletzt ins Bobinger Krankenhaus. Der Schaden an den Autos beläuft sich auf 25000 Euro. Die Schwabmünchner Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen und 25 Helfern im Einsatz und räumten die Wrackteile weg.

