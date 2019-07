vor 56 Min.

Schwimmen bei Mondschein

Apollo-Aktion heute im Aquamarin

Heute vor 50 Jahren startete Apollo 11 zum Mond, um erstmals Menschen auf den Erdtrabanten zu bringen. In Erinnerung lädt das Aquamarin in Bobingen am heutigen Dienstag zum Mondscheinschwimmen. Weitere Besonderheiten: Heute ist Vollmond, und bei klarem Himmel kann man eine partielle Mondfinsternis erleben. Der Eintritt ins Freibad ist an diesem Abend ab 18.30 Uhr frei. Die Wasserwacht hat zudem einen Cocktailstand organisiert und bietet ebenfalls ab 18.30 Uhr alkoholfreie Cocktail-Klassiker, wie den „Swimmingpool“ und „Moonlight“, an.

In den Becken darf bei Mondlicht bis 21.45 Uhr geschwommen werden, um 22 Uhr schließt das Bad. Das zweite Ereignis dieser besonderen Mondnacht, die partielle Mondfinsternis, die ab circa 22.15 Uhr beginnt, können alle „Mondscheinschwimmer“ dann von daheim genießen. Die Aktion ist eine Veranstaltung anlässlich des Stadtjubiläums „Stadt Bobingen – 50 Jahre jung“ und eine Gemeinschaftsaktion von Kulturamt und Aquamarin.

Themen Folgen