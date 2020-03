07:00 Uhr

Schwimmen im Aquamarin in Bobingen wird billiger

Gute Nachricht für alles, die gerne das ins Schwimmbad Aquamarin in Bobingen nutzen: In Zukunft kann man auch günstiger Schwimmen gehen.

Von Elmar Knöchel

Das Aquamarin beschäftigt Stadtrat und Bobinger Bürger weiter. Diesmal disktutierten sie den vielfach geäußerten Wunsch nach einer Ermäßigung für Kurzzeitbesucher die Stadträte.

Da es in vergleichbaren Bädern in der Region einen Kurzzeittarif gebe und dieser in Bobingen früher auch genutzt werden konnte, wurden immer wieder Wünsche laut, diesen Tarif wieder einzuführen.

Kurzzeitticket für das Aquamarin in Bobingen

So wird es in der neuen Saison ab 17.30 Uhr den günstigeren Tarif geben. Die Ermäßigung soll im Normaltarif 1,70 Euro betragen, im ermäßigten Tarif einen Euro. Gleichzeitig sollten die Besitzer eines Ehrenamtsausweises in den ermäßigten Tarif aufgenommen werden. Für Rentner werde weiterhin der Normaltarif angewendet. Alle Tarife sollen ab sofort bis zu einer Entscheidung über die Zukunft des Aquamarins unverändert bleiben.

Zusätzlich wurde die Eintrittsregelung für Begleitpersonen von Behinderten verbessert. Ab sofort erhalten notwendige Begleitpersonen von Behinderten (Merkzeichen „B“ im Ausweis) freien Eintritt. Anschließend wurden die Zeiten für die Eröffnung des Freibadbetriebes und das Ende im Herbst festgelegt. Demnach soll die Freiluftsaison, passendes Wetter vorausgesetzt, am 21. Mai beginnen. (elkn)

