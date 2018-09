vor 56 Min.

Schwungvoll unter alten Bäumen

Die Geräte am German-Mayr-Spielplatz in Straßberg sind immer in einem Top-Zustand. Wer dafür verantwortlich ist und was die Hauptattraktion für viele Kinder ist.

Von Anja Fischer

Mit das Schönste am German-Mayr-Spielplatz in Straßberg ist sein alter Baumbestand, da sind sich die Besucher schnell einig. „Die alten Bäume spenden viel Schatten, auch die Spielgeräte sind zum Teil abgeschattet“, erzählt eine Mutter. Sie schätze das besonders. Auch im Hochsommer könne man deshalb gut auf diesen Spielplatz gehen.

Was ebenfalls sofort auffällt, wenn man den Spielplatz an der Villenbachstraße betritt, ist sein gepflegter Zustand. Möglich macht dies die Heimatgruppe Straßberg, die sich ehrenamtlich um den Platz kümmert und dort auch jedes Jahr ein großes Kinderfest organisiert. Nicht nur, dass dessen Erlös regelmäßig in neue Spielgeräte fließt und der Platz so immer wieder aufgewertet wird, die Heimatgruppe sorgt sich auch sonst um den Spielplatz. So ist im monatlichen Wechsel ein Mitglied dafür verantwortlich, das Gelände sauber zu halten und die Spielgeräte zu kontrollieren. Dieses Engagement sorgt dafür, dass der German-Mayr-Spielplatz immer sehr gepflegt und seine Spielgeräte stets in einem Top-Zustand sind. Einmal im Jahr wird sogar der Sand unterhalb der Spielgeräte professionell gereinigt.

Spieltechnisch ist der Platz in zwei Bereiche unterteilt

Verschiedene Sitzgelegenheiten rund um die Spielanlagen laden zum Verweilen ein, es gibt sogar einen überdachten Pavillon mit einer Sitzgarnitur und einem großen Tisch, an dem sogar bei zweifelhaftem Wetter ein trockenes Unterkommen möglich ist. Rund um den Platz sind viele Papierkörbe verteilt, die durch die Bauhofmitarbeiter der Stadt Bobingen auch regelmäßig geleert werden.

Spieltechnisch ist der Platz grob in zwei Bereiche unterteilt. Nördlich ist das Angebot für die kleineren Kinder mit einem Flugzeug zum Sitzen und Klettern, einer Wippe, einer kleinen Rutsche und einer langen Krabbelröhre, in der es auch schön hallt. Faszinierend vor allem für die kleinsten Spielplatzbesucher. Auf der südlichen Hälfte kommen ältere Kinder zu ihrem Vergnügen. Hier locken ein großes Klettergerüst mit Rutsche, ein Wipptier und eine große Nestschaukel, in der man es sich auch mal gemütlich machen kann. Besonders beliebt ist auch das Karussell – zumindest für diejenigen, die nicht so leicht einen Drehwurm kriegen. Einer muss von außen anschieben, oder die Kinder stoßen sich mit den Füßen ab; Spaß macht der Kreisel in jedem Fall.

Ein Geheimtipp, der selten überfüllt ist

Ebenfalls sehr beliebt ist die Seilbahn, die richtig viel Schwung entwickelt und wie ein Magnet auf die Kinder wirkt. Ganz am Spielplatzrand lockt eine stabile Tischtennisplatte zu einem Match. Geeignet ist der Platz mit seinem vielfältigen Angebot deshalb auch gerne für ältere Kinder.

Der Spielplatz in Straßberg ist eher ein „Geheimtipp“ und selten überfüllt. Das schätzen auch Tobias und Paul aus der Nachbarschaft, die fast jeden Tag da sind. Sie toben am liebsten auf den beiden Schaukeln und wetten darum, wer höher hinaufkommt. Wegen seiner Lage am Ortsrand neben dem durch eine hohe Böschung abgetrennten Fußballplatz, ist es auf dem Spielplatz in der Regel auch schön ruhig. Außer wenn Ende Juli dort das Kinderfest stattfindet. Der einzige kleine Negativpunkt: Es gibt keine öffentlichen Toiletten und auch keine Einkaufsmöglichkeit in unmittelbarer Nähe.

Fazit: Auf diesem Spielplatz lässt es sich in gepflegter Atmosphäre spielen.

