vor 34 Min.

Sehnsucht nach Sonne, Strand und mehr

Mit einem sommerlichen Motto feiern die Neuntklässler der Mittelschule Großaitingen ihren Abschluss. Der Schulleiter gibt ihnen drei große „B“ mit auf den Weg.

Von Hieronymus Schneider

Das selbst gewählte Motto der Abschlussklasse 9a an der Mittelschule Großaitingen drückt Erleichterung und Vorfreude aus – es ist aber auch mit einem kleinen Zusatz in Klammern versehen. Denn auf den Einladungskarten zur Entlassfeier steht: „Wir sind bereit, für Sonne, Strand und so viel Mee(h)r.“ Das kleine „h“ in Klammern deutet darauf hin, dass für die Absolventen nach den letzten großen Ferien der Einstieg ins Berufsleben beginnt.

Ganz erwachsen erschienen die Teenager, als sie bei der Abschlussfeier in eleganter Kleidung paarweise über die Bühne schritten und die Buben vor den Mädchen ihren Strohhut zogen. So präsentierten sie sich vor den versammelten Eltern, den Verwandten und den Lehrern in der Mehrzweckhalle der Schule. Das Programm des Abschlussabends, den Alina Holzmann und Daniel Fischer sicher und gekonnt moderierten, hatten die Schüler selbst ausgearbeitet. Auch die türkisgrüne Dekoration mit Strandbildern und einer Strandbar, an der es Eis und fruchtige Drinks gab, hatten die Schüler selbst erstellt. Eine lebendige Illustration des Abschluss-Mottos war der Tanz „Summerfeeling“, den die Klasse 4a zu Ehren der „Großen“ vorführte. Auch Schulleiter Stefan Bader griff das sommerliche Motto in seiner Rede auf. Dabei erinnerte er sich an die Abschlussfahrt nach Kroatien, „wo wir gemeinsam genau dieses Gefühl erlebt haben“. Die Sehnsucht nach Urlaub und Entspannung sei nach dem Schulabschluss absolut berechtigt und habe genau da seinen richtigen Platz, sagte der Schulleiter.

Aber gleich darauf gab er zu bedenken, dass diese lockere Lebensweise auf Dauer nicht glücklich machen kann. „Einerseits fehlt den meisten von uns das nötige Kleingeld“, sagte er. „Aber auch die Promis dieser Welt werden mit dem Luxusleben nicht wirklich froh.“ Für ein sinnvolles Leben legte Bader seinen Schülern drei große „B“ ans Herz. Das erste B stehe für die guten Beziehungen – zu den Eltern, zur Familie und zu wirklich guten Freunden. Auch im Berufsleben komme es auf gute Beziehungen zu den Kollegen und Chefs an, sagte der Rektor. Damit leitete er zum zweiten B über, zum Beruf. „Ein Beruf ist nicht nur zum Geldverdienen da, sondern zur Gewissheit, gebraucht zu werden“, sagte Bader und nannte im selben Atemzug das dritte B – die Bereitschaft, sich für andere einzusetzen. „Diese drei B sind so viel mehr als die drei S wie Sommer, Sonne, Strand“, sagte der Schulleiter und wünschte den 19 Schülern alles Gute für den weiteren Lebensweg.

Die Absolventen bedankten sich wiederum bei ihrer Klassenlehrerin, Bettina Baumgartner-Hoffmann. Sie dankten ihr dafür, dass sie in den vergangenen drei Schuljahren immer an die Klasse geglaubt und sie bis zum Abschluss immer wieder motiviert habe. Da die Lehrerin just am Tag der Abschlussfeier Geburtstag hatte, sang die Abschlussklasse ein Happy Birthday, in das der ganze Saal einstimmte. Großaitingens Bürgermeister Erwin Goßner beglückwünschte auch die Eltern der Absolventen und bedankte sich bei ihnen, dass sie ihre Kinder bis zum Abschluss begleitet haben. An die Schüler appellierte er, dass sie ihren Lebensweg zielstrebig angehen sollen – aber auch mit der Bereitschaft für Veränderung. „Achtet auf die Abzweigungen, die ein neues Ziel zeigen können“, sagte Goßner.

Die Sechstklässler leiteten mit einem Rap zu den „Sommerspielen 2018“ über, bei denen die Absolventen ihren Spaß mit den Lehrern treiben durften. Vom Staffellauf mit Schwimmflossen bis hin zum Limbo-Tanz – dem Lehrkörper wurde alles abverlangt. Der Höhepunkt war eine besondere Schulstunde mit vertauschten Rollen. Da mussten auch die Schulleiter Stefan Bader und Hannelore Mader auf den Schülerbänken Platz nehmen und immer wieder zur Ruhe ermahnt werden. Danach bedankten sich die Schüler aber artig mit kleinen Geschenken bei allen Lehrern. Und schließlich folgte das feierliche Finale des Fests: Stefan Bader überreichte die Abschlusszeugnisse an alle 19 Schüler der Klasse 9a. Dieser Moment wurde bei der anschließenden Party noch lange gefeiert.

Themen Folgen