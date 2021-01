vor 31 Min.

Sehr verdächtig: Jugendliche sehen Polizeiauto und nehmen Reißaus

Beim Anblick eines Streifenwagens ergriffen drei Jugendliche in Königsbrunn die Flucht.

Als drei Jugendliche in Königsbrunn einen Streifenwagen sehen, ergreifen sie sofort die Flucht. Sie haben nicht nur gegen die Corona-Regeln verstoßen.

Der eifrige Krimigucker weiß: Wer vor der Polizei davonläuft, macht sich extra verdächtig. Die drei Jugendlichen, die am Mittwochnachmittag um 16.55 Uhr in der St-Johannes-Straße in Königsbrunn einen Streifenwagen erblickten, hatten davon aber noch nichts gehört. Sie ergriffen die Flucht. Die Polizisten erwischten aber einen 15-Jährigen und befragten ihn, warum er und seine Freunde sich derart verdächtig verhielten.

Jugendliche in Königsbrunn verstoßen gegen die Corona-Regeln und haben Drogen dabei

Wie sich herausstellte, hatten die Jugendlichen nicht nur ein schlechtes Gewissen, weil sie entgegen der Corona-Regeln zu dritt unterwegs waren. Der Erwischte trug auch noch eine kleine Menge Marihuana bei sich. Diese wurde sichergestellt und der Junge seinen Eltern übergeben.

Für den 15-Jährigen ist das blöd gelaufen, wenn man bedenkt, dass die Polizisten es ohne den Fluchtversuch möglicherweise bei einer freundlichen Ermahnung wegen der Grüppchenbildung hätten belassen können. (adi)

Lesen Sie auch: