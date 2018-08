vor 33 Min.

Sein Arbeitstag beginnt mitten in der Nacht

Wenn andere schlafen, steht Florian Hornik für seinen Job auf. Kein Problem, meint er. Jetzt hat er seine Gesellenprüfung als Innungsbester absolviert.

Von Siegfried P. Rupprecht

„Das Universum existiert nur für das Leben, und alles, was lebt, ernährt sich.“ Was hat dieser philosophische Spruch mit dem Bäckergesellen Florian Hornik aus Bobingen-Siedlung zu tun? Die Antwort liefert sein Gesellenstück unter dem Motto Universum. Mit ihm bestand er nicht nur die Prüfung. Mit dem Kunstwerk lieferte der 18-Jährige, so die Bäcker-Innung Augsburg Stadt und Land, auch die „innungsbeste Wertarbeit“ ab.

Das eingangs erwähnte Zitat des französischen Politikers und Gastronomen Anthelme Brillat-Savarin hat Florian Hornik aus Teig ausgestochen und auf eine mit Kakao eingefärbte Teigfläche platziert, umrahmt von mit Mohn und Sesam bestreuten Flechtungen. Um das Motto griffig abzurunden, ergänzte er es mit Sternen und einer Rakete mit Rückstoßantrieb und Flügeln. Den Flugkörper fertigte er in der Form eines geflochtenen Teppichs. Kurkuma sorgte für das leuchtende Gelb.

Eltern sind nicht überrascht vom Erfolg des Sohnes

Die Auszeichnung kommt für die Eltern des jungen Bäckergesellen nicht überraschend. Das Bauchgefühl habe ihnen das schon frühzeitig angekündigt, meinen Andrea und Christian Hornik. Sie betreiben an der Sommerstraße in Bobingen-Siedlung eine Bäckerei und kreieren in ihrer Konditorei selbst kleine und große Meisterwerke für Jubiläen, Geburtstage und Hochzeiten.

Auch für Matthias Stachel ist die Ehrung zwangsläufig. Der Bäckermeister aus Wehringen und Ausbilder Florian Horniks hat seinen Azubi nach eigenen Worten als pünktlichen, engagierten und sehr eigenständig arbeitenden Schützling kennen und schätzen gelernt. Er sei ehrgeizig gewesen und habe die besten Voraussetzungen mitgebracht. Stolz ist Stachel vor allem darauf, dass von zehn seiner Lehrlinge bislang fünf als Innungsbeste abgeschnitten haben.

Klar, als einer, der in einem Bäckerbetrieb aufgewachsen sei, habe er in der Ausbildung einen gewissen Vorteil gehabt, bestätigt Florian Hornik. Da sammle sich ein Basiswissen an.

Florian Hornik hat auch andere Berufe ausprobiert

Dennoch stellt für ihn das Erlernen des Bäckerberufs kein Dogma dar. „Ich habe verschiedene Praktika absolviert, unter anderem als Elektriker, Schreiner und Koch“, erzählt er. Letztlich habe ihn aber doch die Laufbahn eines Bäckers am meisten überzeugt. „Das Bäckerhandwerk ist sehr vielfältig und kreativ.“ Immer wieder gebe es Herausforderungen. Hinzu komme, dass Bäcker händeringend gesucht werden. Dies sei am Arbeitsmarkt von großem Vorteil.

An seine Arbeitszeit musste sich auch Florian Hornik erst gewöhnen. „Wenn ich mich auf den Weg in die Arbeit mache, ist es noch Nacht.“ In der Lehrzeit begann zuletzt sein Arbeitstag um 2 Uhr. Freunde treffen, in die Disco gehen oder bis in die Puppen feiern, funktioniere nicht wirklich, lächelt er. Der Wecker sei sein steter Wegbegleiter. Die gewöhnungsbedürftige Arbeitszeit trage seiner Meinung nach auch dazu bei, dass der Bäckerlehrberuf nicht gerade zu den beliebtesten gehört.

Nach dreijähriger Ausbildung hat er sich an die frühe Anfangszeit längst gewöhnt. Der Freundeskreis werde durch so einen Job schon kleiner, gesteht er. „Dafür kommen andere wieder hinzu.“

Nach Feierabend hat man noch viel vom Tag

Florian Hornik sieht auch positive Aspekte. Es sei schon ein schönes Gefühl, dafür zu sorgen, dass bei den Kunden Semmeln, Brezen und Brot zum Frühstück auf den Tisch kommen. Ein großer Vorteil sei zudem, dass man viel vom Tag hat.

Lernen musste er, dass gut Ding gute Weile haben wolle. „Wir Bäcker arbeiten mit Naturprodukten. Da ist jeder Teig etwas anders und reagiert auch verschieden.“ Ansonsten meint er, dass Bäcker kein Beruf sein solle, sondern Berufung. Er bringe seiner Arbeit jedenfalls Leidenschaft und Freude entgegen.

Und wie geht es weiter? Florian Hornik steigt vorerst nicht als dritte Generation in den elterlichen Betrieb ein. Er will einige Gesellenjahre arbeiten und dann seinen Meister machen. Seine erste Arbeitsstelle als Bäckergeselle tritt er demnächst bei der Friedberger Landbrot-Bäckerei Knoll an. Und da ist noch der Landesentscheid des Bäckernachwuchses. „Allein die Teilnahme ist ein Erfolg“, resümiert der 18-Jährige.

