Seine KFZ-Leidenschaft läuft auf allen Zylindern

Schon als KFZ-Lehrling hat Walther Engelhardt den Motorsport für sich entdeckt. Dies und sein Engagement als Meister hat ihm eine einmalige Ehrung eingebracht.

Von Hermann Schmid

Für ein Leben mit jeder Menge Benzin im Blut hat der Königsbrunner Walther Engelhardt nun eine besondere Ehrung erhalten. Am Ende des Landesverbandstags der bayerischen KFZ-Innungen in Augsburg überreichte ihm Albert Vetterl, der Präsident des bayerischen KFZ-Gewerbes, das Goldene Ehrenzeichen, das der Verband erstmals verlieh. Dass auch Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger gratulierte, war ein besonderes Sahnehäubchen: Schließlich ist Walther Engelhardt seit über 50 Jahren Mitglied der Freien Wähler.

Hubert Aiwanger würdigte das langjährige Engagement des 86-Jährigen in KFZ-Innung, Kommunalpolitik, Kirche und Vereinsleben: „Sich ehrenamtlich einbringen und unsere Gesellschaft über Jahrzehnte hinweg konstruktiv mitgestalten – das verdient unseren besonderen Respekt.“ Vetterl ging ins Detail: Von der Arbeit im Gesellenprüfungsausschuss der KFZ-Innung Schwaben bis zum Engagement im Vorstand des Landesinnungsverbands Bayern verkörpere Engelhardt „die Werte und Tugenden unseres mittelständischen KFZ-Gewerbes bis heute besonders eindrucksvoll“. In Kindheit und früher Jugend auf einem kleinen Bauernhof im Südosten von Königsbrunn sah er Motoren nur aus der Ferne. Der Einstieg in die Arbeitswelt war zwei Jahre nach Kriegsende nicht einfach, so erzählt Engelhardt. Er arbeitete bei einem Gärtner, in einer Dreherei, einer Weberei – doch eine Lehrstelle gab es erst, als 1948 KFZ-Mechanikermeister Johann Knaller aus der Kriegsgefangenschaft zurückkam. Ein Glückstreffer.

Königsbrunner mit Händchen für Arbeit und Sport mit Motorrädern

Walther Engelhardt zeigte ein gutes Händchen für die Arbeit mit Motorrädern – und ein Talent für den sportlichen Umgang mit ihnen. Noch als Lehrling wurde er stolzer Besitzer einer 100er-DKW und war 1950 bei der Gründung des Motorsportclubs Königsbrunn dabei. Eine neue Welt tat sich auf. Nach der Gesellenprüfung 1952 legte er sich eine DKW RT 125 zu. Die hatte etwa 25 PS, erinnert sich Engelhardt – und nahm an sogenannten „Zuverlässigkeitsfahrten“ teil. Flottes Fahren war bei diesen Wettbewerben nur ein Aspekt unter vielen. Die Fahrer mussten ihre Überland-Routen nach Hinweisen selbst finden, die mussten Fragen zu Orten und Region beantworten und natürlich den vorgegebenen Zeitrahmen einhalten.

Walther Engelhardt fiel auf, er bekam zunächst eine DKW RT 250 Werksmaschine gestellt, rückte dann in die DKW-Werkmannschaft auf und konnte schließlich 1955 mit der ADAC-Gaumannschaft bei einer internationalen Sechstage-Fahrt in der Tschechoslowakei starten. „Wir fuhren über Landstraßen, Feldwege, querfeldein“, erzählt er. „Nach vier Tagen ist meine Maschine ausgefallen, ich war noch strafpunktfrei.“ Walther Engelhardt gerät ins Schwärmen, wenn er von diesen Zeiten erzählt. Aus einem Ordner holt er die Namensliste der Mannschaft – auch ein Hans Abt aus Kempten ist dort aufgeführt – sowie Einladungen und Fotos von Erinnerungstreffen.

Engagiert im Betrieb und in der Innung

Gegen Ende der 1950er-Jahre veränderten sich die Schwerpunkte in seinem Leben, das sich aber weiterhin um Motoren drehte. 1957 machte er die Meisterprüfung, ein Jahr später heiratete er Irma Knaller, das einzige Kind seines Chefs. Im gleichen Jahr wird der Betrieb Vertragshändler der Auto-Union (Ingolstadt), in den folgenden Jahren wächst er um Reparaturhalle, Teilelager, Wagenpflege.

Als Walther Engelhardt 1966 in den Gesellenprüfungsausschuss der KFZ-Innung Schwaben eintritt, beginnt ein jahrzehntelanges Engagement in diesem Bereich. Ab 1969 ist er 30 Jahre lang Vorstandsmitglied der KFZ-Innung Augsburg-Schwaben, er wirkt im Meisterprüfungsausschuss, wird Fachgruppenleiter der Tankstellen und wirkt von 1984 15 Jahre lange als Obermeister. „Man hat bei diesen Treffen sehr viel aus der Industrie erfahren, was an Neuem kam“, nennt Engelhardt ein Motiv für sein Engagement, „und es wurde auch viel über die Stärken und Schwächen der verschiedenen Automarken diskutiert. Ich wollte sehen, was andere machen und das Gute übernehmen.“

Auch ein ausgeprägtes Interesse an der sich ständig weiterentwickelnden KFZ-Technik treibt in an. Zudem engagiert er sich im Landesinnungsverband, der Tarifkommission des bayerischen KFZ-Gewerbes, der Kreishandwerkerschaft, der Innungskrankenkasse Schwaben sowie in Händlerbeiräten von Audi und VW/Audi. Dazu kommt sein Engagement in der Heimatgemeinde. Kurz nach der Stadterhebung tritt er 1968 den Freien Wählern bei und wird für sie 1972 in den Stadtrat gewählt, dem er 42 Jahre angehört. Von 1984 bis 1990 ist er Dritter Bürgermeister und sitzt auch im Kreistag. Lang ist zudem die Liste seines Engagements in örtlichen Vereinen, die den Rahmen dieses Artikels sprengen würde.

Walther Engelhardt erlebt aber auch schwere Schicksalsschläge. 1964 und 1972 stirbt jeweils ein Sohn im Kindesalter an einer tückischen Krankheit, 1989 seine Frau im Alter von 52 Jahren. Im Jahr darauf muss er das Geschäft verkaufen. Doch sein ehrenamtliches Engagement behält er noch viele Jahre bei – und bis heute nehmen er und seine Lebensgefährtin Ingrid Wangner regen Anteil am öffentlichen Leben in Königsbrunn.

