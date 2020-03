19.03.2020

Seit 60 Jahren Sänger bei der Liedertafel in Schwabmünchen

Die Zahl der Förderer und Sänger wächst. Ein Musiker ist schon seit 60 Jahren bei der Schwabmünchner Liedertafel mit dabei.

Von Hieronymus Schneider

Die Liedertafel Schwabmünchen ist wohl der älteste aktive Verein der Stadt. Das lässt sich schon an der Zahl der Versammlungen ablesen: Zum 172. Mal haben sich die Mitglieder getroffen. Der Ursprung des Männergesangsvereins geht bis in das Revolutionsjahr 1848 zurück.

Vorsitzender Reinhard Liepert leitete die jüngste Versammlung im Vereinslokal Einkehr zum Hasen. Seine Bemühungen, den Kreis der Sänger zu erweitern, hatten im vergangenen Jahr Erfolg. Mit Jürgen Schedel und Gerd Jehle kamen zwei neue Sänger hinzu und Wolfgang Pressl, genannt „Elvis“, fand nach längerer Zeit wieder zum Chor zurück. Damit hat sich der Männerchor unter der weiblichen Leitung von Ingrid Jürges auf 35 Stimmen erweitert.

Sommerserenade ist ein Publikumsmagnet

Besonders freute sich Liepert auch über den Zuwachs von 14 fördernden Mitgliedern. „Das ist unserem 2. Vorsitzenden Karl Bader zu verdanken, der mit seinem Flyer mit Aufnahmeantrag bei der sommerlichen Serenade im Luitpoldpark großen Erfolg hatte“, stellte der Vorsitzende zufrieden fest. Bei sechs Abgängen, davon vier Verstorbene, umfasst der Verein derzeit 164 Personen.

Die Serenade im August ist die publikumswirksamste Veranstaltung der Liedertafel. Sie wurde im vergangenen Jahr zusammen mit dem Blech-Wertach-Orchester veranstaltet. Der Schwarz-Weiß-Ball im Fasching war wie gewohnt restlos ausverkauft. In 41 Chorproben bereiteten sich die Sänger auf ihre Auftritte vor – darunter das Frühjahrskonzert der Stadtjugendkapelle unter dem Motto „Italienische Nacht“, das Konzert des Liederkranzes Klosterlechfeld, der Auftritt am Volkstrauertag auf dem Kirchenvorplatz und die Eröffnung des BRK-Weihnachtsmarktes in der Augsburger Silberschmiede.

Nach dem Motto „Singen ist im Chor am Schönsten“ wurde die Harmonie auch bei geselligen Anlässen wie dem Kappenabend, dem Käseessen mit Starkbier, dem Schafkopfturnier oder einem Familienabend gepflegt. Ein besonderes Ereignis war das Ständchen zum 95. Geburtstag des Ehrenvorstands Elmar Pfandzelter. Großen Anteil an der familiären Atmosphäre haben die Sängerfrauen, die nicht nur die Imbisse bei der Serenade zuberei-ten, sondern bei allen Aktivitäten tatkräftig mitwirken.

Sänger für 60-jährige Mitgliedschaft geehrt

Bei der jüngsten Versammlung übernahm die Vizepräsidentin des Augsburger Sängerkreises, Brigitte von Kirschbaum, die Ehrung des Chorverbandes Bayerisch-Schwaben für einen verdienten Sänger der Liedertafel: Christian Poloczek ist seit 60 Jahren aktives Mitglied in der Schwabmünchner Gesangsgruppe. Für 25 Jahre Vereinszugehörigkeit wurden Heinz Albert, Josef Mayer und Johann Hannich geehrt.

Außerdem wurden einige Satzungsänderungen beschlossen. So sind Schüler und Studenten künftig beitragsfrei. Einladungen können per Post oder auf elektronischem Weg versandt werden und der Datenschutz wurde in die Satzung aufgenommen. Bei der Besetzung des Vorstands wurde der Posten des stellvertretenden Chorleiters gestrichen und die Zahl der Beiräte auf zwei bis vier flexibel gestaltet.

