vor 32 Min.

Senioren malen für die Seele

Angelika Anger (stehend), die seit mehr als sechs Jahren in dieser Gruppe tätig ist, führt die begeisterten Hobbymalerinnen mit viel Engagement und technischem Wissen.

In Bobingen gibt es einen Aquarell-Kurs speziell für ältere Hobbykünstler

In Bobingen gibt es einen Aquarellkurs speziell für Senioren. Jeden Montag um 13.30 Uhr treffen sich die älteren Hobbykünstler im „Treffpunkt“ in der alten Mädchenschule (Pestalozzistraße 1). Es handelt sich hierbei um eine offene Malgruppe, die ab sofort nach der Sommerpause wieder durchstartet und noch Verstärkung sucht.

Derzeit sind sieben Mitglieder in der Gruppe „Aquarell Malen für Senioren“ aktiv. Wer gerne malt – egal ob Anfänger oder Fortgeschrittener – darf in der Malgruppe eine Schnupperstunde absolvieren und kann sich in Maltechniken wie Verlauf- und Lasurtechnik oder der Nass-in-Nass-Variante und dem Ab- und Austupfen versuchen. Dabei steht neben dem Malen auch der Spaß, der Austausch und das voneinander Lernen im Vordergrund.

Angelika Anger leitet die Gruppe. Unter dem Motto „Es ist nie zu spät – für die Seele malen“ nimmt sie sich den Teilnehmern an und unterstützt die Hobbymaler in ihrem Bestreben. Die Bilder sind nicht nur frei gestaltet: „Wir verwenden ebenso Motivvorlagen aus mitgebrachten Fotos, Zeitungsausschnitten oder aus dem Internet“, erklärt die Leiterin.

Einst ist die Gruppe auf Initiative des damaligen Vorsitzenden des Seniorenbeirates, Peter Kretschmer, gegründet worden. Sie startete im Jahr 2012 als private Interessensgruppe, um einen anderen Blickwinkel auf das anspruchsvolle Hobby zu vermitteln.

Wer eine Schnupperstunde besuchen will oder weitere Informationen benötigt, kann sich bei Angelika Anger unter der Telefonnummer 08234/ 2818 melden.

