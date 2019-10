vor 9 Min.

Senioren wünschen sich einen Winterdienst

In Obermeitingen gibt es während des Bürgerforums zudem klagen über die schlechte Busverbindung nach Landsberg.

Von Sybille Heidemeyer

Die Senioren standen im Mittelpunkt eines Bürgerforums, den die Gemeinde Obermeitingen und Laura Eder als Koordinatorin des Projekts „Wir daheim auf dem Lechfeld“ veranstaltet hatten. „Wir wollen mit Ihrer Hilfe Obermeitingen für Sie noch attraktiver und lebenswerter gestalten“, begrüßte Bürgermeister Erwin Losert ( CSU) das gute Dutzend Senioren im Sitzungssaal des Rathauses.

Eder stellte zunächst die zahlreichen bereits vorhandenen Angebote für Senioren in der Lechfeldgemeinde in den Bereichen Mobilität, Sport und Bewegung, Freizeit, Beratung und Information und die Nachbarschaftshilfe vor. Letztere präsentierte Angelika Pfleger stellvertretend für das Team der Obermeitinger Nachbarschaftshilfe. Die Angebote reichen von Fahr- und Begleitdienst über kleine Hilfen im und am Haus bis zu Kinderbetreuung oder einfach nur Zeit schenken. Die Nachbarschaftshilfe stellt sich auch in einem Flyer vor, der an alle Obermeitinger Haushalte verteilt wurde. Allerdings trat beim Bürgerforum zutage, dass die Angebote und insbesondere die Kontaktaufnahme über das Gemeindebüro noch nicht so bekannt sind. Als weiteres Angebot wünschten sich die Senioren einen Winterdienst, der nach Aussage von Eder und Bürgermeister Losert schwierig zu organisieren sei. Beide sagten aber zu, Möglichkeiten zur Umsetzung zu prüfen.

Senioren in Obermeitingen wünschen sich Sammeltaxis und Mitfahrerbänke

Auch bei den anderen Themen brachten sich die anwesenden Senioren ein. So beklagten sie die schlechte Busverbindung in die Kreisstadt Landsberg am Lech. Sie wünschten sich häufigere Verbindungen, auch während der Schulferien. Die Einrichtung eines Sammeltaxis würden sie ebenso befürworten wie Mitfahrerbänke. Aufgrund der großen Resonanz gibt es als konkretes neues Angebot im Bereich Sport und Bewegung einen halbstündigen offenen Bewegungstreff im Freien, der ab Mitte November von Angelika Steiniger für die Senioren angeboten werden wird. Den Wunsch nach einem Kurs zur Muskelentspannung wird Eder an die VHS weitergeben.

Sehr gut aufgestellt ist die Gemeinde im Bereich Freizeit. Die Idee eines regelmäßigen gemeinsamen Kochens soll bald umgesetzt werden.

Wo sich die Senioren Unterstützung wünschten, ist beim Umgang mit PC und Handy. Eder versprach, bei den Zuständigen anzufragen, ob eine solche Hilfe als generationenübergreifende Aktion durch die Obermeitinger Jugendgruppe oder in Zusammenarbeit mit der mobilen Kinder- und Jugendarbeit auf dem Lechfeld angeboten werden kann.

