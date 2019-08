vor 34 Min.

Seniorenclub hält die „Marmeladenoma“ in Schwung

Albrechtine Stengl feiert ihren 90. Geburtstag. Ihr Geheimrezept sind ihr Humor und das tägliche Kreuzworträtsel. Wie die Jubilarin zu ihrem Spitznamen kommt.

Von Hieronymus Schneider

Im Seniorenclub, der sich einmal in der Woche in der Gaststätte Imhofstadl in der Imhofhalle der Gemeinde trifft, fühlt sich Albrechtine Stengl wohl. Dort übernimmt sie als Mitverantwortliche die Organisation von Spielenachmittagen und anderen Unternehmungen. „Die sozialen Kontakte sind mir sehr wichtig und bei der Wirtin Nicole Salz bin ich wie daheim. Dort bekomme ich mein Essen ganz nach meinen Wünschen“, sagt die immer zu einem Scherz aufgelegte Seniorin.

Am Tag ihres 90. Geburtstages empfängt sie den Besuch des Untermeitinger Bürgermeisters Simon Schropp im Haus ihres Sohnes in Lagerlechfeld zusammen mit ihren beiden Söhnen und den Schwiegertöchtern. Der Bürgermeister gratuliert ihr mit einem Geschenkkorb und einer Stofftasche mit dem Untermeitinger Wappen. In Untermeitingen ist Albrechtine Stengl als „Marmeladenoma“ bekannt, denn die große Weintrauben- und Beerenernte ihres Gartens verarbeitet sie immer noch selbst zu Marmelade, die sie dann im Seniorenclub und an die Nachbarschaftshilfe „Wir daheim auf dem Lechfeld“ großzügig verteilt.

Stadtbergens Bürgermeister schätzt die Marmelade von Albrechtine Stengl

Sogar der Bürgermeister von Stadtbergen schätzt ihre süßen Produkte, seit er diese bei einer Veranstaltung der Dr.-Georg-Frank-Altenhilfestiftung kennengelernt hat. Obwohl ihr Vater ein waschechter Augsburger war, wurde Albrechtine im Jahr 1929 im bosnischen Banja Luka geboren. Nach dem Ersten Weltkrieg ging ihr Vater als Weber auf die Walz und landete in Banja Luka, wo er heiratete. 1939 musste die junge Familie mit drei Kindern wegen des Zweiten Weltkriegs das damalige Jugoslawien verlassen. So kam die zehnjährige Albrechtine mit ihren Eltern und beiden Brüdern zur Oma nach Augsburg.

Nach der Schule machte sie eine Lehre als technische Zeichnerin, was damals für Mädchen noch sehr ungewöhnlich war. 1950 heiratete sie ihren Ehemann Franz. Das junge Ehepaar wohnte zuerst im Eschenhof in Oberhausen und dann in Haunstetten, wo sie 38 Jahre lang eine Filiale des Farben- und Tapetengeschäftes Schneeweis führten. Im Jahr 1978 zog die Familie mit den beiden Söhnen nach Untermeitingen, wo sie sich ein Haus gebaut hatten.

90-jährige Untermeitingerin freut sich auf das tägliche Kreuzworträtsel in der Zeitung

Nach 45-jähriger Ehe starb ihr Mann Franz. Die Familien ihrer Söhne besucht die rüstige 90-Jährige immer noch selbst mit ihrem Auto. Als Ersatzoma betreut sie auch noch kleine Kinder einer befreundeten Familie in Obermeitingen. „Meine Beine und mein Kopf sind noch in Ordnung, auch wenn ich gebückt laufe. Ich habe immer noch jede Menge Blödsinn im Kopf, löse täglich das Kreuzworträtsel in der Zeitung und freue mich auf das große in der Samstagsausgabe. Am wichtigsten sind mir aber die vielen Kontakte im Seniorenclub“, verrät sie ihr Rezept für ein aktives und zufriedenes Leben im Alter. Die große Geburtstagsfeier mit Söhnen, Schwiegertöchtern, ihrem Bruder, sowie anderen Verwandten und engen Freunden feiert Albrechtine Stengl natürlich im Imhofstadl.

Themen Folgen