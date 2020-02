vor 22 Min.

Seniorenfahrdienst in Schwabmünchen bekommt mehr Zeit

Der Service steht den Bürgern in Schwabmünchen künftig auch am Donnerstagvormittag zu den günstigen Preisen zur Verfügung.

Von Carmen Janzen

Mobilität im Alter ist eines der großen Themen unserer Zeit. Wie kommt man zum Arzt, zum Einkaufen oder einfach zum Kartenspielen, wenn man nicht mehr Autofahren kann, schlecht zu Fuß unterwegs ist oder gar im Rollstuhl sitzt? Da erscheint schon eine 300 Meter entfernte Bushaltestelle als unerreichbares Ziel.

In Schwabmünchen bietet die Caritas seit knapp sechs Jahren eine Lösung an: den Seniorenfahrdienst. Mit an Bord ist von Beginn an auch die Gemeinde Hiltenfingen und seit Juni 2016 auch Großaitingen. Der Zuspruch ist groß, das Angebot – wird – im Gegensatz zum gescheiterten Rufbus – genutzt. Einen großen Teil der Kosten tragen die Kommunen, zudem gibt es eine Förderung des Landkreises.

Das Angebot soll nun auch am Donnerstagvormittag günstiger sein

Andreas Claus, Vorsitzender des Caritasverbands Schwabmünchen, erläuterte das Konzept des Seniorenservice Schwabmünchen, wie sich der Verein nennt. Demnach könnten Senioren ab 70 Jahren und Menschen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, dann zu allen Zielen in den benachbarten Gemeinden gefahren werden. Ein Service von Tür zu Tür, egal ob es zum Arzt, zum Einkaufen oder ins Café geht.

Das Angebot ist leicht verständlich: Zu bestimmten Zeiten können die Senioren den Fahrdienst zu günstigen Konditionen nutzen. Eine einfache Fahrt kostet dann drei Euro. Das Angebot besteht jeden Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag von 8 bis 12 Uhr und jeden Donnerstag von 14 bis 18 Uhr. Außerhalb dieser Zeit kostet die Fahrt 6,50 Euro. Nun wünschten sich einige Senioren auch einen günstigen Fahrdienst am Donnerstagvormittag. Diesem Wunsch stimmte der Schwabmünchner Hauptausschuss am Dienstagabend in seiner Sitzung zu.

Sechs Fahrer sind im Einsatz

Umgesetzt wird die Ausweitung wohl ab Ostern, sagt Claus, der auch einige Zahlen zum Fahrdienst parat hat. Pro Jahr buchen die Fahrgäste etwa 2.700 Fahrten, diese Zahl ist seit dem Jahr 2017 in etwa konstant. Das sind rund elf Fahrten pro Tag. In den vergangenen zwei Jahren wurden 309 Fahrgäste befördert. Sie sind im Durchschnitt 81,6 Jahre alt.

Knapp zwei Drittel aller Fahrten waren gesundheitlich bedingt und führten zum Beispiel zu Ärzten, ins Krankenhaus oder zur Physiotherapie. Jede zehnte Fahrt ging zum Einkaufen oder zur Bank und ebenfalls zehn Prozent führten zum Friseur. Etwa 13.000 Kilometer fährt der Seniorenservice jährlich, sechs Fahrer sind im Einsatz. Für Schwerbehinderte im Rollstuhl steht ein spezielles Fahrzeug zur Verfügung.

Und weil der Seniorenfahrdienst so gut funktioniert und angenommen wird, soll das Schwabmünchner Erfolgsmodell jetzt in ganz ähnlicher Form aufs Lechfeld expandieren. Die Gemeinderäte in Untermeitingen, Klosterlechfeld und Obermeitingen haben bereits zugestimmt. Wenn alles nach Plan läuft, geht der Fahrdienst im Frühsommer an den Start, schätzt Claus.

