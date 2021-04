Seniorin fährt in Königsbrunn drei geparkte Autos an

Eine Seniorin hat am Sonntag in Königsbrunn drei geparkte Autos beschädigt. Sie war erschrocken, nachdem sie mit ihrem Wagen gegen einen Außenspiegel geknallt war.

Hohen Sachschaden hat eine 82-jährige Autofahrerin in Königsbrunn angerichtet, als sie mit ihrem Auto drei geparkte Wagen beschädigte. Die Frau fuhr am Sonntag gegen 14.45 Uhr auf der Erlenstraße in Richtung Westen, berichtet die Polizei. Dabei geriet sie zunächst so weit nach links, dass sie gegen den Außenspiegel eines geparkten Autos stieß.

Der Knall erschreckte die Frau, sie lenkte stark in die andere Richtung und fuhr gegen ein Auto, das auf der anderen Straßenseite abgestellt war. Dieser Aufprall war so stark, dass der beschädigte Wagen noch gegen ein weiteres abgestelltes Auto geschoben wurde. Das Auto der Frau wurde so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf insgesamt 16.000 Euro. (adi)

