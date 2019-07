vor 19 Min.

Senkrechtstarterin auf dem Thriller-Markt

Romy Hausmann las in der Buchhandlung Schmid in Schwabmünchen.

Romy Hausmann liest in der Buchhandlung und ist fasziniert vom psychisch Abartigen.

Von Reinhold Radloff

Jeder Abend in der Buchhandlung Schmid in Schwabmünchen hat so sein ganz eigenes Flair. So auch dieser mit der Senkrechtstarterin auf dem Thriller-Markt, Romy Hausmann, und der Cellistin Ruth Maria Rossel.

Eigentlich wollte Hans Grünthaler im Juli aufgrund der allgemeinen Termindichte keine Lesungen und Konzerte mehr legen. Doch das Angebot, Romy Hausmann bekommen zu können, erschien ihm dann doch zu verlockend. Und seine Einschätzung war richtig. Die Buchhandlung Schmid war voll, die Spannung auf die Autorin groß. Romy Hausmann ist eine junge Frau, die sich nach ihrer Fernsehjournalisten-Karriere und der Geburt ihres Kindes dem Schreiben widmete. Zuerst, wie sie erzählt, erfolglos. Dann wird sie plötzlich durch ihr Buch „Liebes Kind“ Spiegel-Bestseller-Autorin, und das über viele Wochen. Ihr Thriller-Debüt hat bei den Lesern eingeschlagen wie eine Bombe.

Gucci-Handtaschen gegen Jutebeutel getauscht

Als „spannend, subtil, atemberaubend“ beschreibt es Hans Grünthaler und zeichnet von der Frau, die mit ihrer Familie in einer einsamen Berghütte bei Stuttgart lebt, ein spezielles Bild: „Sie hat sechs Gucci-Handtaschen.“ Die Autorin fügt hinzu: Die habe ich gegen Jutetaschen eingetauscht.“

Hausmanns Buch fasziniert, obwohl nach rund 50 Seiten schon klar ist, dass die junge Frau gerettet wird. Unvorstellbare Familienverhältnisse herrschen vor, doch ihr gelingt die Flucht daraus mit ihren Kindern. Dann wird sie entführt und erlebt Schlimmes. Schließlich hat sie einen Unfall und wird durch ihren Krankenhausaufenthalt gerettet. Das Geheimnis des Buches der 38-jährigen Autorin liegt darin, dass sie drei Erzählebenen verwendet: die der im vierten Studiensemester verschwundenen Lena Beck, die ihrer Tochter Hannah mit Asperger-Syndrom und die von Lenas Vaters, der auch nach 14 Jahren noch immer auf die Rückkehr seiner Tochter hofft.

Von Parallelwelten fasziniert

„Ich wollte keinen blutrünstigen Hau-drauf-Thriller schreiben. Mich faszinierten immer schon die Parallelwelten, das psychisch Abartige“, erzählt Hausmann, die sehr gerne mit ihrem Publikum kommuniziert. „Ich habe ein Jahr an dem Buch geschrieben. Manchmal konnte ich gar nicht mehr aufhören, zwanghaft, neurotisch.“ Und sie erzählt, wie sie sich tränenüberströmt freute, als sie erfuhr, dass sich gleich 14 Verlage um ihren Debüt-Thriller rissen und die Entscheidung quasi in einer Auktion fiel. Die Leserreaktionen auf ihr Buch geben den rivalisierenden Verlagen recht. Sie übertreffen sich gegenseitig in den sozialen Netzwerken mit positiven Bemerkungen. Und nach einem spannenden, interessanten und genüsslichen Abend ging ihr „Liebes Kind“, ein Titel, den sie eigentlich nicht wollte, reihenweise über die Ladentheke. Und im März 2020 soll bereits ihr nächster Psychothriller erscheinen,

Dass die Lesung so ein großer Erfolg wurde, lag auch an der musikalischen Begleitung. Ruth Maria Rossel, studierte Musikerin, ist eine begnadete Cellistin mit hohen Auszeichnungen. Sie begeisterte bereits zum dritten Mal in der Buchhandlung Schmid mit ihren selbst geschriebenen und speziell interpretierten Stücken. Ihr Instrument klingt dank eines Loop-Geräts, das sie bei jedem Auftritt frisch bespielt, wie ein ganzes Orchester, virtuos, künstlerisch. „My Magic Cello“ nennt sie ihre CD und meint zu ihrem Cello: „Es swingt, es tanzt, es singt, es lacht, es lebt.“

