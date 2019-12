20.12.2019

Sepp, Depp und ein Septett

Der Langenneufnacher Verein Landliebe präsentiert ein skurriles Ensemble. Mit dem Musikkabarett-Spektakel soll das kulturelle Angebot in der Staudengemeinde erweitert werden

Von Siegfried P. Rupprecht

Bereits der Name klingt kurios, nach Zungenbrecher und irgendwie nach Blödelei: Sepp-Depp-Septett. Doch wenn man das Ensemble auf der Bühne erlebt, zeigt es, dass es viel mehr kann als nur Spaßmachen und Blödeln. Und das stellen die jungen Musiker auch eindrucksvoll unter Beweis. Zum Beispiel am Samstag, 1. Februar, um 19.30 Uhr in der Langenneufnacher Schulturnhalle mit ihrem neuen Programm „Acht auf einen Streich“. Einlass ist bereits eine Stunde davor.

Organisiert wird das Gute-Laune-Spektakel vom Verein Landliebe. Der ist in den Stauden und darüber hinaus vor allem wegen seiner jährlich stattfindenden Bierkäpsel-Weitschussmeisterschaft bekannt. „Wir sind durch den persönlichen Kontakt zu einem Mitglied des Sepp-Depp-Septetts auf die Idee gekommen, die Gruppe nach Langenneufnach zu holen“, berichtet Bernhard Brecheisen. Der Hintergrund sei gewesen, das kulturelle Angebot im Dorf zu erweitern. „Die Mischung aus traditioneller und hochwertiger Blasmusik sowie moderner Interpretation ist aus unserer Sicht für alle Altersklassen interessant“, urteilt das Vereinsmitglied.

Dabei darf man die Bezeichnung Septett nicht allzu ernst nehmen. Tatsächlich greifen auf der Bühne nämlich acht Musiker zu ihren Instrumenten. Mit jeweils drei Hörnern und Trompeten, einer Tuba und einem Akkordeon verbinden Aileen Jenter, Pia Stahl, Jonathan Baur, Felix Franzl, Michael Rast, Robin Nikol Valentin Erny und Sebastian Gröller auf skurrile Art Musik mit Kabarett. Sie selbst nennen dies „eine Mischung aus Blasmusik und humoristischem Theater, gepaart mit Tanz, Gesang und Comedy“.

Dabei überrascht das Ensemble das Publikum immer wieder damit, was Blechblasinstrumente musikalisch alles hergeben können. Zudem stellen sie unter Beweis, dass man auch liegend, rennend und hüpfend erstklassig musizieren kann.

Ursprünglich traten die jungen Musiker als Volks- und Tanzmusikgruppe auf. Doch dann wollte der Sepp, Sebastian Gröller, mit seinen sieben Musikstudenten nach eigenen Worten „endlich amol a gscheide Musi spuin“. Die Folge: Sie nahmen die Scheuklappen weg und öffneten die Ohren für bislang Ungehörtes. Geboren war ein süffiger Cocktail aus Komischem, Hintersinnigem, Klassischem und Kuriosem, kombiniert mit ausgefeilten eigenen Arrangements und Kompositionen sowie sprudelnder Mimik. Musikalische Grenzüberschreitungen gehörten nun zur Tagesordnung: Die Stilrichtungen wechselten von klassischer Musik über Musical, Film- und Popmusik bis hin zur traditionellen bayerischen Volksmusik. Musik global, wie der Chef der Truppe, Sebastian Gröller, kurzerhand urteilt.

Nach dem Konzert von Sepp-Depp-Septett gehe es musikalisch gleich weiter, informiert Bernhard Brecheisen. „Zum Ausklang des Abends treten die Erktal-Buam auf.“ Die Lokalmatadore aus der Region Fischach spielen feine Stubenmusik.

im Vorverkauf gibt es in der Raiffeisenbank Stauden, Raiffeisenstraße 5, in Langenneufnach. Das Ticket (freie Platzwahl) kostet dort 18,50 Euro, an der Abendkasse 21 Euro.

