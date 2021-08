Was weiß Wikipedia? Wie Kutzenhausen eine Partnerschaft mit Kutzenhausen einging

Plus Wikipedia scheint über die ganze Welt Bescheid zu wissen. Aber wie gut kennt das Onlinelexikon die Orte im Landkreis Augsburg? Heute: Kutzenhausen.

Wer sich bereits bei der Überschrift gefragt hat, ob da nicht ein Fehler unterlaufen sei, wird überrascht sein. Kutzenhausen gibt es tatsächlich zweimal. Im Wikipedia-Eintrag zur rund 2500 Seelen großen Gemeinde wird man auf diesen doch eher seltsam klingenden Umstand nur mit einem kurzen Satz aufmerksam gemacht. Aber was genau hat es denn mit Kutzenhausen und Kutzenhausen auf sich? Silvia Kugelmann, die von 2008 bis 2020 Bürgermeisterin von Kutzenhausen und schon davor als Mitglied einer unabhängigen Wählergruppe im Gemeinderat tätig war, erzählt: "Man weiß seit ungefähr 1846, dass es zwei Kutzenhausen gibt."