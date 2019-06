vor 33 Min.

Shoppen bis 22 Uhr bei der langen Sommernacht

Ein vielfältiges Programm soll die Besucher in die Innenstadt von Schwabmünchen locken. Drei Kunden winkt ein Gratis-Einkauf.

Von Christian Kruppe

Einkaufen, bis der Geldbeutel raucht. Das dürfte für viele Besucher der langen Sommernacht in Schwabmünchen das Motto sein. Denn drei von ihnen haben mit etwas Glück die Gelegenheit kostenlos einzukaufen. Denn zur langen Sommernacht in Schwabmünchen präsentiert die Werbegemeinschaft die Aktion „Sie shoppen – wir zahlen“.

Dazu gibt es eine Gewinnspielkarte, die die Teilnehmer bei ihren Einkäufen in der Schwabmünchner Innenstadt an den Kassen der Geschäfte ausfüllen lassen müssen. Bis 22 Uhr kommen diese Karten dann in die Losbox auf dem Stadtplatz. Um 22.30 Uhr werden drei Glückliche gezogen, denen die Rechnungen bis zu einem Maximalbetrag von 500 Euro erstattet werden. Doch nicht nur die Gewinnspielaktion soll die Besucher in die Innenstadt ziehen. Die Geschäfte dürfen bis 22 Uhr ihre Türen geöffnet lassen – gefeiert wird in der ganzen Innenstadt bis 23 Uhr.

Nachtkünstlermarkt in der Luitpoldstraße in Schwabmünchen

Das Organisationsteam um Alexandra Wilbert, Christof Lehle, Heike Leyer und Alexander Schneider hat wieder für ein vielfältiges Rahmenprogramm gesorgt. Neben vielen kulinarischen Genüssen steht in der Fuggerstraße der beleibte „Photo Buddy“ für lustige Schnappschüsse bereit, in der Luitpoldstraße wird ein Nachtkünstlermarkt abgehalten. An der Kreuzung zur Mindelheimer Straße steht für die Kinder eine große Hüpfburg bereit. Dazu gibt es im Festbereich, der sich von der Luitpoldstraße im Süden die Hauptstraße entlang bis zum Abzweig der Apothekergasse im Norden zieht, verschiedene Tanz- und Musikvorführungen sowie eine Autoausstellung und Kinderschminken.

Auf dem Stadtplatz wird zudem der Hauptgewinn der Weihnachtsverlosung – ein Smart – präsentiert. Für die Unterhaltung auf dem Stadtplatz sorgt zusätzlich die Band „Soundcocktail“, in der Luitpoldstraße spielt „Road to Munich“ auf.

Nicht nur die Fuggerstraße ist während der langen Sommernacht gesperrt

Aufgrund der langen Sommernacht sind die Fuggerstraße, die Luitpoldstraße, ein Teilbereich der Mindelheimer Straße (St 2027), die Schulstraße, der Schrannenplatz und ein Teilbereich der Ferdinand-Wagner-Straße (verkehrsberuhigter Bereich) für den gesamten Verkehr gesperrt. Die Bushaltestellen „Altes Rathaus“ und „Schwabmünchen, Mindelheimer Straße“ werden in dieser Zeit nicht bedient.

Ortskundige werden gebeten, diesen Bereich zu umfahren. Die Umleitung verläuft über die Bahnhofstraße, Feyerabendstraße, Kaufbeurer Straße zum Kreisverkehr der Südspange und ist entsprechend ausgeschildert.

