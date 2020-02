16.02.2020

Showabend 2020 des CCK Fantasia: Tanz, Stimmung, Glück und Pech

Der CCK Fantasia in Königsbrunn zeigt an seinem Showabend ein grandioses Programm voller Vielfalt. Neben den eigenen Tänzern liefern auch Gäste tolle Beiträge.

Von Andrea Collisi

Der Showabend des CCK Fantasia ist längst kein Geheimtipp mehr. Frühzeitig muss man Karten bestellen, denn der Saal im evangelischen Gemeindezentrum ist stets ausgebucht. Damit dabei auch niemand etwas verpasst, steht im Foyer ein großer Bildschirm, der die Programmpunkte auch in den Außenbereich überträgt, bereit. Und mit acht Auftritten und über fünf Stunden Programm war sehr viel Abwechslung geboten.

Zu Beginn traten die Bambinis, die Kinder- und Jugendgruppe des CCK Fantasia auf. Ihre Welt ist im asiatischen Raum angesiedelt. Bei den liebreizenden kleinen Pandabären schmilzt so manche stolze Oma dahin, aber auch, was die Kinder und Jugendlichen aufs Parkett legten, demonstriert den inzwischen starken Unterbau und Nachwuchsförderung des CCK, wofür sich die langjährigen Tänzer und Mitglieder einsetzen und auch viele mitreisende Mütter im Hintergrund sorgen.

Showabend des CCK Fantasia: Auftritt der Kinderprinzessin mit Krücken

Pech hatte die Kinderprinzessin Mia I., die ihren über Monate einstudierten Tanz mit ihrem Prinzen Leon I. nicht vorführen konnte, weil sie sich verletzt hatte und nun mit Krücken, aber in voller prachtvoller asiatischen Kostümierung auf die Bühne trat. Tapfer überspielte die Zwölfjährige ihre tiefe Enttäuschung mit einem schon fast professionellen Lachen. Aus Finnigen heizte dann erstmals die Finnladia mit ihrer Männertruppe in kurzen Röcken, Strumpfbändern und auf hohen Absätzen tanzend den Saal ein. Es folgten die Taktlosen 2.0 des CCK, bei denen man sicher nicht mehr davon sprechen kann, dass sie nicht tanzen können. Sie sorgten nicht nur mit ihren Gladiatorenkämpfen für Furore.

Das tat auch Jürgen Langhammer, der Präsident des CCK und Moderator des Abends, der danach einzelne Prachtexemplare mit ihren markanten Charakteristika vorstellte und dabei auch einen frischgewordenen Vater besonders liebevoll den runterrinnenden Schweiß abwischte, sehr zur Gaudi des Publikums. Als nächstes bauten die Laugnataler Faschingskracher eine eigene große Rakete auf, mit der sie ihre Showtänzer und die Prinzessin ins Weltall jagtten und dabei auch Kämpfe mit außerirdischen ausfochten.

36 Bilder Der Showabend des CCK in Königsbrunn Bild: Andrea Collisi

Gardetanz beeindruckt beim Showabend des CCK Fantasia

Anschließend zog die Garde der Lecharia ein und erfreute mit ihrem eindrucksvollen Gardentanz. Heiß und sehnsuchtsvoll vom heimischen Publikum ersehnt, zog dann die unter Jubel beklatschte CCK Showtanztruppe durch den Saal auf die Bühne. Das diesjährige Motto „Verborgene Schätze“ war ein starke Show über viele Mythen und Geschichten rund um die Kelten, Atlantis und die orientalische Kultur. Jennifer I. war mit viel Temperament und einzigartiger Aura an der Seite ihres Prinzen Roman I zu sehen.

Die Paartalia aus Aichach führte als weiteren Höhepunkt eine dramaturgisch in sich abgeschlossene Geschichte aus dem alten Ägypten auf und zeigte dabei fast schon Theater-Niveau. Besonders der Mumientanz, aber auch Nubis der Gott des Todes oder der Triumph und die Macht der Liebe des Pharaos zur Sklavin Daniela bleiben als Bild haften. Die Faschingsgesellschaft Zell ohne See aus Griesbeckerzell lief den „Walk of fame“ zu Musik Queen unjd anderen und zeigte mit der Ranzengarde unter großem Applaus die legendären „Village People“ – ein guter Abschluss für einen tollen Showabend, der alles bot und in diesem Jahr auch noch mit Doris Podratzky und Matthias Gleich ein neues Musikduo auf, das auf einer kleinen Seitenbühne zu sehen war.

Diese präsentierten immer mal wieder Lieder der 50er und 60er Jahre. Gedacht, so erklärte es Simona Unfried vom Organisationsteam, sei dies als Kontrast zu den intensiven Showeinlagen. „Wir sehen es als Gewinn, dass die Gäste einfach mal nebenher nur musikalisch unterhalten werden und selbst kann man auf diese Weise auch mal den notwendigen Bühnenumbau betreiben.“ Den Zuschauern gefiel es, einige fragten sogar, ob man das Duo privat buchen könne.

