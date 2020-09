vor 45 Min.

Sichere Schulwege und Bauland bleiben große Themen in Bobingen

Die Freie Bürger Union Bobingen freut sich über den Erfolg bei der Kommunalwahl. Bei der Hauptversammlung wird skizziert, wofür sich der Verein einsetzen will.

Bei der Jahreshauptversammlung hat die FBU Bobingen einen neuen Vorstand gewählt. Die anwesenden Mitglieder vertrauten erneut einstimmig Michael Ammer als Vorsitzenden. Ausführlich widmete Ammer sich auch der Kommunalwahl, von den Vorbereitungen bis zum Wahltag. Die FBU Bobingen hat sich gegenüber der letzten Wahl von 7,3 auf 18,1 Prozent der Stimmen verbessert, dies entspricht einem Zugewinn von 148 Prozent. Sein Fazit an die Adresse aller Mitglieder: „Jede einzelne Minute hat sich gelohnt!“ Der Aufschwung des Vereins schlage sich nicht nur im Wahlergebnis nieder, sondern auch in der stetig steigenden Zahl der Mitglieder.

Satzungsgemäß wurde der Vorstand deshalb um zwei zusätzliche Beisitzer erweitert. Das neue Führungsgremium setzt sich zusammen aus Michael Ammer, Stellvertreterin Anna-Sophia Hornig, Schriftführer Sebastian Helbig und Kassenwart Benedikt Handschuh. Zu Beisitzern wurden gewählt: Michael Bobinger, Martin Deuringer, Claudia Heinrich, Simon Müller und Richard Wichmann. Kassenprüfer blieben die beiden Ehrenmitglieder Wolfgang Hauser und Helmut Schwalber. Sabine Hornik, Anja Faber und Knut Felber schieden aus dem Vorstand aus.

FBU will zusätzliche Ampel und zwei Querungshilfen auf Bobingens Straßen

Der Fraktionsvorsitzende Franz Handschuh berichtete anschließend über verschiedene Stationen der Stadtratsarbeit im Jahr 2019. Besonders hervor hob er die Fortschritte in der Baulandausweisung, dem seit vielen Jahren von den FBU-Vertretern immer wieder geforderten Tätigwerden, um dem Wohnungsnotstand in Bobingen zu begegnen. Ebenso wichtig seien der FBU-Fraktion die Anliegen von besorgten Eltern und Familien im Rahmen der Verkehrssicherheit. Hier sprach Handschuh von der Ampelanlage an der Einmündung Bahnhofstraße/Mayerweg, den möglichen Querungshilfen an der Wertachstraße oder in Straßberg/Gasthof Reichsadler sowie einem Rad- und Fußweg an der Hoechster Straße.

Unvermindert tritt die Fraktion auch für den weiteren Ausbau der Kindertagesstätten ein, in welchem die FBU die Stadt Bobingen mittlerweile auf einem guten Weg sieht. Zukunftsweisend sind für Bobingen auch die Aufstellung der Bauleitplanungen und Bebauungspläne „Am Wiesenhang“, „Point V“, „Am Brunnenplatz“ in der Siedlung sowie „Nördlich der Königsbrunner Straße“.

FBU: Bobinger Wirtschaftsförderung könnte besser sein

Luft nach oben bleibt aus Sicht der FBU-Stadträte bei der Wirtschaftsförderung. Die erstellte Potenzialanalyse wurde zwar dem Stadtrat vorgestellt, allerdings erfolgte bislang keine Diskussion mit konkreten Umsetzungsmöglichkeiten der erarbeiteten Themenbereiche. (SZ)

Lesen Sie mehr aus Bobingen: