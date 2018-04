vor 50 Min.

Sichtbare Hinweise auf versteckte grüne Oasen

Nach kulturellen Einrichtungen und Brunnen bekommen nun Königsbrunner Grünflächen beschreibende Stelen.

Die Stadt Königsbrunn bekommt eine neue Farbe: An vielen öffentlichen Gebäuden, Kultureinrichtungen, Kirchen und Brunnen stehen bislang schon Stelen oder Zylinder, mit dem Namen der Örtlichkeit und Beschreibungen dazu. Seit Mittwoch gibt es diese auch an Grünflächen und Spielplätzen in der Stadt.

Auf den Stelen gibt es Wegbeschreibungen zur nächsten Grünfläche

Obstbäume und Parkflächen werden Stelen mit einer erdigen Farbgebung zugeordnet. „Gerade im Südosten gibt es einige sehr versteckte grüne Oasen“, sagte Kulturbüroleiterin Ursula Off-Melcher beim Ortstermin am integrativen Spielplatz am Malvenweg. Deshalb ist auf den Stelen auch eine Karte dabei, die den Besuchern eine Wegbeschreibung zu den Grünflächen in Laufweite gibt. Andere Schilder stehen zum Beispiel am Arboretum oder am Kräutergarten. Insgesamt sind sechs davon im Stadtgebiet verteilt. Außerdem wird auf den Stelen auch darauf hingewiesen, dass die Bürger sich auch an den Früchten der Bäume auf den öffentlichen Flächen bedienen dürfen, sagt Alwin Jung, Referent für Stadtentwicklung: „Man hat das Gefühl, dass das etwas in Vergessenheit geraten ist und sich Menschen fast schämen, wenn sie von dort einen Apfel mitnehmen.“

Wie auf den anderen Zylindern und Stelen gibt es auch auf den erdfarbenen Exemplaren einen QR-Code. Diesen kann man mit dem Handy und einer entsprechenden App einlesen und bekommt die vollständige Karte mit allen Standorten im Stadtgebiet angezeigt. So können sich die Besucher ihre eigene Tour zu den verschiedenen Sehenswürdigkeiten und Einrichtungen zusammenstellen. (adi)