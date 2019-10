vor 21 Min.

Sie bietet kostenlos Pediküre für Obdachlose und Senioren an

Tanja Merz bietet künftig in der Wärmestube der Caritas in Schwabmünchen kostenlose Fußpflege für Obdachlose an. Foto: Carmen Janzen

Eine Schwabmünchnerin macht mittellosen Menschen die Fußpflege kostenlos und hofft auf Nachahmer in der Stadt.

Von Carmen Janzen

Nagel- und Fußpflegerin Tanja Merz hobelt Hornhaut, behandelt Schwielen, schneidet Hühneraugen weg und feilt Fußnägel. Das ist ihr Job. Dafür zahlen Kunden im Normalfall gutes Geld. Soweit, so normal. Doch diesen Service will sie künftig auch für Obdachlose und arme Rentner im Seniorenheim anbieten – kostenlos.

Einmal im Monat besucht sie dann die Wärmestube im Caritaszentrum St. Martin in Schwabmünchen und „macht“ die Füße der Obdachlosen, wie sie sagt. Das sei wichtig, schließlich seien die meisten von ihnen den ganzen Tag unterwegs und laufen. Das beansprucht die Füße. „Ich will mit der Aktion ein bisschen dazu beitragen, dass sich die Obdachlosen nicht ausgegrenzt fühlen und ganz normal behandelt werden.“

Es soll nicht nun bei der kostenlosen Pediküre in Schwabmünchen bleiben

Los ging es vor wenigen Tagen. Fünf obdachlose Männer aus dem Wohnheim haben sich angemeldet. „Ich bin mit der Resonanz für den Anfang ganz zufrieden. Denn Füße sind ja etwas sehr persönliches. Nicht jeder traut sich sofort.“ Außerdem hofft Merz, durch ihr Engagement Nachahmer in der Stadt zu finden, um eine Art Netzwerk für Bedürftige ins Leben zu rufen. „Menschen für Menschen“, nennt es die Fußpflegerin aus Schwabmünchen. Sie denkt da etwa an einen kostenlosen Haarschnitt im Friseursalon, eine gratis Tasse Kaffe in einer Bäckerei oder an Freikarten für ein Konzert. „Ich hoffe, dass ich mit meiner Aktion etwas erreichen kann. Wegschauen hilft uns ja auch nicht weiter.“

Tanja Merz ist 49 Jahre alt, verheiratet, Mutter dreier Kinder und selbstständig. Seit 23 Jahren bietet sie in Schwabmünchen Nagel- und Fußpflege an. Eines Tages muss eine ihrer Stammkundinnen ins Seniorenheim umziehen. „Sie hatte ihr Leben lang lange lackierte Nägel. Und nun kann sie sich die Maniküre plötzlich nicht mehr leisten, weil das Heim so teuer ist. Sie hat mir so leidgetan. Da habe ich angefangen, ihr umsonst die Nägel zu lackieren. Und das tue ich bis heute. Ich finde es wichtig, dass man die Leute nicht im Stich lässt“, sagt sie. Ihr mobiler Einsatz bleibt nicht unbemerkt und die Seniorin ist heute nur eine von mehreren Heimbewohnern, denen Merz die Fingernägel lackiert oder die Füße behandelt. Deshalb ist sie auch bereit, künftig nicht nur Obdachlosen zu helfen, sondern auch armen Senioren.

Warum die Fußpflegerin für manche Personen in Schwabmünchen umsonst arbeitet

Die Fußpflegerin kann es sich leisten, umsonst zu arbeiten. Leben muss sie von der Fußpflege nicht: Ihr Mann ist der Hauptverdiener der Familie. Das ist ein Privileg und das weiß sie auch. „Dadurch habe ich vor vielen Jahren angefangen, mich auf Soziales zu konzentrieren“, erzählt sie. Sie pflegt zum Beispiel ihre kranken Angehörigen und beherbergt Tiere in Not.

Mit ihrem aktuellen Engagement möchte Merz auch andere Selbstständige und Unternehmer, aber auch Privatpersonen sensibilisieren, denn: „Die Welt wird immer oberflächlicher“, findet sie. Soziales Engagement sei für sie eine Herzensangelegenheit. „Die ehrliche Freude der Menschen über die Hilfe oder eine Umarmung als Dank von ihnen, das gibt mir so viel zurück und rührt mich.“

Senioren im Pflegeheim, die eine Maniküre oder Pediküre benötigen und diese nicht bezahlen können, wenden sich an Tanja Merz unter Telefon 0173/8495146. Obdachlose können sich ebenfalls an diese Nummer wenden oder an die Wärmestube in Schwabmünchen, Telefon 08232/79775.

