Sie bringen indische Würze nach Schwabmünchen

Plus Seit einem Jahr leiten die Malik-Brüder das Restaurant Masala am Schwabmünchner Schrannenplatz. Die indische Küche kennen sie seit ihrer Kindheit. Was ihnen beim Kochen besonders wichtig ist.

Von Piet Bosse und Justin Lautenbach

Ein würziger, leicht süßlicher Duft liegt in der Luft. An den Wänden hängen gelbe und orangenfarbene Stofftücher, auf den Tischen stehen Öllampen. Wer das Restaurant Masala in Schwabmünchen betritt, merkt sofort: Hier wird indisch gekocht.

Seit einem Jahr leiten die Brüder Jahanzaib und Shanzaib Malik das Lokal am Schwabmünchner Schrannenplatz. Eines ist ihnen dabei besonders wichtig: „Ohne Gewürze schmeckt das indische Essen nicht“, sagt Jahanzaib Malik. Jedes Gericht lebe von einem eigenen Gewürz. Bei Masala wird mit 13 verschiedenen ayurvedischen Gewürzen gekocht.

Sie verändern nicht nur den Geschmack, sondern sollen auch die Gesundheit fördern. Davon sind die Malik-Brüder überzeugt. Ingwer helfe beispielsweise gegen Entzündungen und Müdigkeit und Knoblauch senke den Blutdruck.

Der lange Weg von Pakistan nach Schwabmünchen

„Die Basis ist bei vielen indischen Gerichten gleich“, sagt Shalzaib Malik. Erst werden Zwiebeln in Öl angebraten, dann kommen Gemüse und verschiedene Gewürze hinzu. Die meisten Gerichte werden mit Curry gekocht und sind nach indischer Tradition vielfältig gewürzt. Als Beilage gibt es stets Reis. Bei Fleischgerichten können Gäste zwischen Lamm, Ente, Rind und Huhn wählen. Das Fleisch ist halal – das bedeutet, dass die Tiere nach bestimmten muslimischen Vorschriften geschlachtet wurden.

Die Zwillingsbrüder haben sich schon immer besonders für indisches Essen interessiert. Bis sie ihr eigenes Lokal leiten konnten, war es ein langer Weg. Aufgewachsen sind die beiden in Pakistan. „Seit ich ein Kind bin, esse ich indisch“, sagt Jahanzaib Malik. „Wir kommen aus Pakistan, aber zu Indien ist es nur eine Grenze auf der Karte. Die Küche ist gleich.“

Ein typisches indisches Gericht mit Linsen im Restaurant Masala. Bild: Piet Bosse

Vor sieben Jahren brachen die Brüder auf und zogen zu ihrem Vater, der in Gera in Thüringen lebt. Sie machten ihren Hauptschulabschluss und fingen an, in der Gastronomie zu arbeiten. „Wir wussten vieles über indische Küche aus der Heimat und wollten das Wissen nutzen“, sagt Jahanzaib Malik.

Die Chance auf ein eigenes Lokal in Schwabmünchen

Einige Jahre arbeitete er in einem indischen Lokal in Bad Reichenhall. Im Herbst vergangenen Jahres ergab sich dann die Gelegenheit, das Lokal in Schwabmünchen zu übernehmen. Schon vorher befand sich in dem Haus am Schrannenplatz ein indisches Restaurant, auch das hieß Masala. Jahanzaib Malik übernahm den Namen.

Topfgugger - Masala in Schwabmünchen Video: Piet Bosse

Vor vier Monaten holte er seinen Bruder Shahzaib aus einem anderen indischen Lokal nach Schwabmünchen. Die Arbeit macht beiden fortan mehr Spaß: „Es ist besser, mit meinem Bruder zusammen zu arbeiten, als mit anderen“, sagt Jahanzaib Malik. Die Brüder teilen sich die Aufgaben und helfen auch mal in der Küche aus. Die Zubereitung des Essens überlassen sie aber den beiden indischen Köchen. Montags, wenn das Restaurant geschlossen bleibt, stehen sie selbst am Herd. Gelernt haben sie das Kochen von ihrer Mutter in Pakistan.

Bei Masala in Schwabmünchen ist alles indisch - außer Pommes

Jetzt leben die Brüder in Schwabmünchen und sind froh darüber: „Die Menschen hier sind sehr freundlich und zuvorkommend, das habe ich so noch nicht erlebt“, sagt Jahanzaib Malik. Ihren Gästen servieren die beiden Brüder nun täglich typische Gerichte aus ihrer Heimat. „Für die indische Küche und die Kultur sind Linsen wichtig“, sagt Shahzaib Malik. Die Zwillingsbrüder bieten sie in verschiedenen Variationen an, beispielsweise in Butter geschwenkt mit Currysauce oder mit verschiedenen Gewürzen und Gemüsesorten. Weitere typische indische Zutaten seien Okraschoten, Buttergurken, der indische Kürbis und grüne Chilischoten, sagt Shahzaib Malik.

Zu den Speisen gibt es indisches Brot. Das wird im Lehmofen gebacken und mit Knoblauch gewürzt. Im Lehmofen werden auch Fleischgerichte zubereitet. Die Zutaten kommen von einem indischen Großhandel aus München. „Alles, was wir hier anbieten, ist indisch“ sagt Jahanzaib Malik und sein Bruder wirft ein: „Kinder bekommen auf Wunsch auch Pommes, das ist die einzige Ausnahme.“

