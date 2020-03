Sie bringt in Oberottmarshausen die ganze Welt auf den Teller

Plus Als Flugbegleiterin ist Martina Müller in unzählige Länder gereist. In Oberottmarshausen hat sie ein kleines Café eröffnet. Die Rezepte sind international, die Zutaten regional.

Von außen wirkt das kleine Café unscheinbar. Doch wer hinter das Milchglasfenster blickt, wird überrascht – von ausgefallenen Kuchen, einem Tresor und einer Betreiberin, die viel von der Welt gesehen hat und doch in Oberottmarshausen geblieben ist.

Vor einem Jahr hat Martina Müller den Laden eröffnet. Die 48-Jährige steht hinter dem türkisfarbenen Tresen und angelt ein Stück New York Cheese Cake aus der Vitrine. „Ich habe das nicht gelernt, aber mir hat es immer schon Spaß gemacht, zu backen und Freunde zu bewirten“, sagt Müller. Sie selbst beschreibt ihr Café als eine Mischung aus Kapstadt, Florida und Schweden. „Oder auch ein bisschen Villa Kunterbunt“, sagt die 48-Jährige mit einem Lachen. Die Wände sind türkisfarben gestrichen, die Möbel schlicht.

Früher befand sich im Gebäude eine Bankfiliale

Am Stehtresen wurden früher Bankkunden in Empfang genommen. Noch vor drei Jahren befand sich in dem Gebäude an der Königsbrunner Straße eine Bankfiliale. Aus dem Besprechungsraum hat Müller eine Kinderspielecke gezaubert. Mitten drin: ein alter Tresor. „Ich wollte ihn abdecken, aber die Kinder finden ihn super“, sagt Müller.

Der Umbau von der Bankfiliale in ein Café war nicht einfach. „Der Geldautomat steckte förmlich in meiner Küche“, sagt die gelernte Bürokauffrau und ehemalige Flugbegleiterin. Die Raiffeisen Bobingen verlegte den Automaten in den Eingangsbereich. Den Rest hat Müller selbst hergerichtet. Nun bietet das kleine Café Platz für etwa 15 Gäste. Im Sommer will Müller auch draußen im Hof neben der alten Scheune ein paar Tische aufstellen.

Jeden Tag steht ein Hauptgericht auf der Speisekarte. Das kann ganz traditionell ein Schnitzel oder Rindergulasch sein. Freitags gibt es häufig süße Mehlspeisen wie Topfenstrudel. Außerdem bietet Müller Frühstück an – klassisch, amerikanisch oder auch afrikanisch. Die Semmeln und das Brot backt sie selbst. Auch an Brezen und Croissants hat sich Müller versucht. „Aber das war leider nichts“, gesteht die 48-Jährige.

Die Zutaten kauft Müller von regionalen Händlern

Auf Cafébesucher warten meist zwei selbst gebackene Kuchen oder andere Süßspeisen wie Zimtschnecken, Nussecken oder ausgezogene Küchle. Vieles, was Müller anbietet, hat sie auf ihren Reisen als Flugbegleiterin kennen und lieben gelernt, wie den New York Cheese Cake oder den Key Lime Pie – ein Limettenkuchen aus Florida. Der hat es ihr besonders angetan. „Das ist ein toller Sommerkuchen, weil er so frisch ist“, sagt Müller.

Wenn sie das Rezept nicht parat hat, probiert sie es selbst. „Oft sind es Eigenkreationen, die spontan entstehen“, sagt Müller. Sie blättere auch gerne Hefte nach neuen Rezepten durch. „Ich backe viel nach Jahreszeit“, sagt sie. So gibt es im Sommer häufig französische Tartes mit Obst. Inzwischen backt sie Kuchen und Torten auch auf Bestellung. Für einen Kindergeburtstag hat sie vor Kurzem einen Dinosaurierkuchen gezaubert.

Die Zutaten für ihr Gebäck kauft Müller, wenn möglich, bei regionalen Händlern. Das Mehl stammt von der Schuster-Mühle in Großaitingen, Eier und Kartoffeln holt sie beim Biolandhof Wessinger in Bobingen. Für den Kaffee hat sie sich durch das Sortiment in der Wehringer Rösterei Bohnenschmiede probiert. „Ich finde es wichtig, dass sich regionale Betriebe unterstützen“, sagt Müller.

Flugbegleiterin war ihr Traumjob

Jahrelang hat sie als Flugbegleiterin gearbeitet und sich schon damals für exotische Lebensmittel und landestypische Speisen interessiert. „Der Rückreisetag war immer für Einkäufe reserviert“, erzählt die 48-Jährige. Im Gepäck hatte sie neben ausgefallenen Zutaten meist frisches Obst. „Maracujas, Avocados, Mangos – so etwas gab es früher in Deutschland nicht zu kaufen“, sagt Müller. Schon als junges Mädchen zog es sie in die Ferne. „Ich wollte immer in die USA, aber wenn ich wirklich ausgewandert wäre, hätte ich vermutlich Heimweh gehabt“, sagt Müller. Denn so gern sie die Welt bereist, so sehr schätzt sie die Zeit mit ihrer Familie. Seit fast 20 Jahren wohnt sie mit Mann und Tochter in Oberottmarshausen.

Der Beruf als Flugbegleiterin bot die perfekte Mischung – ein echter Traumjob, wie sie sagt. Umso größer war der Schock, als die Fluggesellschaft, für die sie arbeitete, 2017 pleite ging. „Ich habe es bis zum Schluss nicht geglaubt“, sagt die 48-Jährige. Erst als die Kündigung auf dem Tisch lag, realisierte sie es. „Ich war wie im Koma. Ich musste ganz von vorne anfangen“, erinnert sich Müller. Ihre Tochter war damals neun Jahre alt. Eine geeignete Teilzeitstelle ergab sich auf die Schnelle nicht.

Bei der Namensfindung hat sie sich von Kapstadt inspirieren lassen

Das war der Startschuss für ihr kleines Café. Eine Freundin half ihr bei der Suche nach geeigneten Räumen. Nach einem halben Jahr erhielt sie die Zusage von der Raiffeisenbank Bobingen für die Räume in Oberottmarshausen. „Ich hatte nicht die finanziellen Mittel, um groß umzubauen“, sagt Müller. Aus dem wenigen, was möglich war, hat sie viel gemacht.

Blieb nur noch die Frage nach einem geeigneten Namen für das Café. Im Italienurlaub kam ihr die zündende Idee: Müller erinnerte sich an ein Einrichtungsgeschäft in ihrer Lieblingsstadt Kapstadt, das sich @home nannte. Zu Hause – dieses Gefühl sollte auch im Namen ihres Cafés stecken. So nannte sie es Café@home.

Öffnungszeiten Das Café@home an der Königsbrunner Straße 12 in Oberottmarshausen hat Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 8 bis 17 Uhr sowie sonntags von 9.30 bis 17 Uhr geöffnet.