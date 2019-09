vor 18 Min.

Sie gehen seit der Schulzeit gemeinsam durchs Leben

Luisa und Albert Dick feiern goldene Hochzeit in Untermeitingen. Kennengelernt haben sie sich in Russland.

Von Hieronymus Schneider

Der Eingang des Hauses in der Untermeitinger Illerstraße ist bereits mit bunten Luftballons geschmückt, als Bürgermeister Simon Schropp mit einem Geschenkkorb vor der Tür steht. Denn das Ehepaar Luisa und Albert Dick feiert ein Jubiläum – die goldene Hochzeit.

Seit 50 Jahren sind die beiden also verheiratet und seit zwölf Jahren wohnen sie hier im Neubaugebiet am Donauring und fühlen sich sehr wohl. „Die Nähe zu den Einkaufsmärkten und zum neu entstandenen Ärztezentrum wissen wir im Alter von mittlerweile 72 und 70 Jahren sehr zu schätzen“, sagt Luisa Dick. Das schmucke Haus in Untermeitingen haben sie zusammen mit einem ihrer beiden Söhne gebaut, der aber inzwischen in Augsburg wohnt. Zuvor wohnte das Ehepaar Dick in Königsbrunn, Luisa arbeitete in der Kantine der Bereitschaftspolizei und Albert bei einer Baufirma in Friedberg-Ottmaring.

Aus der Schulfreundschaft wurde für das Ehepaar Dick aus Untermeitingen die große Liebe

Das Leben von Luisa und Albert begann aber ganz weit weg von hier in Workuta in Nordrussland nahe des arktischen Meeres. Dorthin wurden ihre Eltern als Wolgadeutsche in Folge der Kriegsereignisse ab 1941 deportiert. Luisa wurde 1947 und Albert zwei Jahre später geboren; sie gingen in die gleiche Schule. Aus der Schulfreundschaft wurde eine große Liebe, die seit der Hochzeit im Jahr 1969 bis heute anhält.

In Workuta arbeitete Albert im Kohlebergbau und Luisa als Angestellte dieses Projekts. Vor 25 Jahren durfte das Ehepaar Dick mit ihren beiden Söhnen nach Deutschland ausreisen. Inzwischen haben sie fünf Enkelkinder im Alter von 27 bis 16 Jahren, die in der Nähe wohnen. Auch Luisas Schwester wohnt mit ihrem Mann in Untermeitingen.

Gemeinsam feiert die Großfamilie die goldene Hochzeit in einem italienischen Restaurant in Untermeitingen und dann begibt sich das Ehepaar auf die goldene Hochzeitsreise in ihr Lieblingsurlaubsland Italien – und zwar weit in den Süden nach Kalabrien.

