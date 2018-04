23:10 Uhr

Sie gibt die Richtung vor

Die Klosterlechfelderin Erika Ortlieb erhält das Ehrenzeichen des Ministerpräsidenten.

Das Ehrenzeichen des bayerischen Ministerpräsidenten überreichte Vizelandrat Heinz Liebert an Erika Ortlieb aus Klosterlechfeld. Das Ehrenzeichen für Verdienste im Ehrenamt wird seit 1994 für langjährige ehrenamtliche Tätigkeit verliehen.

In ihrem Heimatort ist Ortlieb seit 1994 im Trachten- und Volkstanzverein ehrenamtlich tätig und war unter anderem auch Gründungsmitglied. Seitdem hat sie den Verein geprägt, die Vereinsentwicklung mitgestaltet und ist seit 2000 Schriftführerin.

Erika Ortlieb engagiert sich in vielen Bereichen

„Viele Menschen arbeiten nur mit, doch Erika Ortlieb gibt die Richtung vor“, sagte Liebert. Erika Ortlieb engagiert sich in vielen Bereichen für ihre Mitmenschen: Sie ist Botschafterin des Brauchtums in der Region Klosterlechfeld, Kirchenführerin in der katholischen Kirche Maria Hilf, Leiterin der örtlichen Kreisvolkshochschule und beim TSV Klosterlechfeld in der Abteilung Stockschießen tätig.

„Ich habe meine ehrenamtliche Arbeit nie als etwas Besonderes gesehen“, sagte die Klosterlechfelderin und freute sich sehr über die Anerkennung. Zur Feierstunde kamen neben ihrem Mann Manfred Ortlieb auch Klosterlechfelds Bürgermeister Rudolf Schneider.

