Sie hat die Kultur in Königsbrunn sehr geprägt

Ursula Off-Melcher habe die Kulturtreibenden in Königsbrunn stark verankert, bescheinigte der Hauptausschuss der scheidenden Kulturbüro-Leiterin nach ihrer Bilanz. Wie sehr ihr die Ehrenamtlichen am Herzen liegen, zeigte Off-Melcher beispielsweise am Internationalen Museumstag, als sie allen mit süßen Grüßen für ihren Sondereinsatz dankte, wie hier Reinhard Wieser im Naturmuseum.

Ursula Off-Melcher legt beim Hauptausschuss letztmals eine Bilanz des Kulturbüros vor. Sie bekommt sogar Lob von einem, der nicht immer ihrer Meinung war.

Von Hermann Schmid

Gut strukturiert und inhaltlich straff präsentierte Kulturbüroleiterin Ursula Off-Melcher in der letzten Sitzung des Hauptausschusses Rückblick und Ausblick auf die Aktivitäten ihrer Dienststelle sowie von Volkshochschule, Stadtbücherei und Museen (siehe auch Infokasten). Was in vergangenen Jahren im Herbst eher Routine war, bekam heuer eine sehr persönliche Note, denn wie berichtet wird Ursula Off-Melcher zum Jahresende die Stadtverwaltung nach acht Jahren verlassen. Sprecher aller Fraktionen nutzten deshalb die Gelegenheit, ihr für ihr großes Engagement und ihre Initiativen im Kulturbereich zu danken.

Im Kulturbüro ist auch die größte Außenstelle der Volkshochschule Augsburger Land angesiedelt. Neben den traditionellen Kreativ-, Koch-, Computer- und Sprachkursen wurden in den zurückliegenden Semestern unter anderem Kurse zur Platzreife beim Golfclub Lechfeld, eine Wildkräuterwanderung in der Königsbrunner Heide und historische Vorträge angeboten. Zum Jubiläum „100 Jahre Volkshochschulen in Deutschland“ gab es am 20. September eine Lange Nacht der Vhs.

Die Stadtbüchere Königsbrunn wird mehr genutzt

Die Bilanz der Stadtbücherei stellte deren Leiterin Kathrin Jörg vor, und konnte dabei einen deutlichen Anstieg von Ausleihen und „aktiven Nutzern“ vermelden. Wolfgang Peitzsch (SPD) dankte Kathrin Jörg ausdrücklich dafür, dass sie die Stadtbücherei „in ruhigeres Fahrwasser“ geführt habe. In den 28 Jahren, die er nun im Stadtrat sitze, sei die Bücherei immer wieder das Thema kontroverser Diskussionen gewesen.

Die vier Museen, die Dioramen zur Lechfeldschlacht sowie Mithräum und Römerbad auf dem städtischen Friedhof haben von Januar bis August 2019 über 4000 Besucher angelockt, ein Plus gegenüber früher – und das, obwohl die Termine bei den Dioramen wegen eines Wasserschadens reduziert waren. Die intensive Werbung bei Schulen zeigt Wirkung.

Ursula Off-Melcher bot den Stadträten auch eine Hörprobe zu den neuen „Audio-Guides“, deren Texte Kulturvermittlerin Claudia Deeney mit Mittelschülern mit Blick auf junge Besucher für das Lechfeldmuseum erarbeitet hatte. Dort läuft auch die Inventarisierung weiter. Neben dem umfangreichen Ferienprogramm werden vom Kulturbüro pro Jahr rund 240 Veranstaltungen organisiert. Ursula Off-Melcher legt großen Wert darauf, viele Orte in der Stadt zu „bespielen“, zuletzt waren es 25 verschiedene. Das auch inhaltlich breit gefächerte Angebot ist nur durch Netzwerkarbeit möglich, betonte sie. Zu ihren Aufgaben gehört auch das Stadtmarketing.

Ursula Off-Melcher hat viele verschiedene Angebote entwickelt

Ingrid Gärtner (CSU) war die Erste, die Ursula Off-Melcher ihren „herzlichen Dank“ aussprach, nicht nur für die aktuelle Bilanz, sondern für „Kraft, Energie, Einfallsreichtum und Sensibilität für die Bürger unserer Stadt“. Vorbildlich habe sie viele verschiedene Angebote entwickelt und dabei auch noch viele ehrenamtliche Kräfte eingebunden. „Es ist wichtig, dass jemand über den Tellerrand hinausschaut“, stellte Helmut Schuler (Freie Wähler) fest. Die Vielfalt, die Ursula Off-Melcher anbiete, sei wichtig für Königsbrunn. Sein Dank ging auch an „die Ehrenamtlichen, die das überhaupt möglich machen“.

„Es ist immer wieder beeindruckend, was da geleistet wird“, unterstrich Alwin Jung (Grüne). Die Kultur in der Stadt habe mit Ursula Off-Melcher „einen ganz großen Schritt gemacht“, er lobte ihren Einsatz als „ein großes Geschenk“. Wolfgang Peitzsch hob als ihre Stärke hervor, dass sie im Bereich der Kulturtreibenden sehr stark verankert sei.

Sie bringt den Einwohnern die Kultur nahe

Als Letzter dankte ihr auch Kulturreferent Christian Toth (FDP). „Wir waren sicherlich seit 2014 nicht immer einer Meinung, es gab diverse Diskussionspunkte“, stellte er fest „aber die Stadt hat so jemand gebraucht, der die Kultur in die Bevölkerung trägt“. Er wünschte Ursula Off-Melcher alles Gute für die Zukunft und dem Team „einen guten Nachfolger“.

Für den hat die scheidende Kulturbüroleiterin in den vergangenen Monaten schon vorgearbeitet. Sie präsentierte dem Rat bereits einen Veranstaltungskalender für 2020, in dem neben zahlreichen schon traditionellen Kulturterminen zur Orientierung auch Ferien und wichtige Fußballtermine (Champions League, Europameisterschaft) eingetragen sind. Auch ein kulturelles Jahresmotto für 2020 hat sie bereits formuliert. Es lautet „Leben, lieben, lachen in Königsbrunn“.

