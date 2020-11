06:00 Uhr

Sie leiten das neue Vhs-Bildungszentrum in Bobingen

Plus Seit einigen Monaten beherbergt die Stadt Bobingen nicht nur die Abteilung der Volkshochschule, sondern auch das regionale Bildungszentrum. Was dort geschieht.

Von Anja Fischer

Mit der neuen Struktur macht sich die Volkshochschule Augsburger Land fit für die Zukunft, erklärt Christa Steinhart. Sie ist die Leiterin der Volkshochschule Augsburger Land und sagt: „Mittlerweile gibt es fünf Bildungszentren, die eine Schnittstelle zwischen den Gemeinden und der zentralen Vhs darstellen.“

Diese seien dafür ausgerichtet, feste Telefon- und Bürozeiten vor Ort anzubieten, den Gebühreneinzug zu übernehmen und die örtlichen Leitungen in Programmplanung, Organisation und Verwaltung zu unterstützen. Viel sei in der Vhs in den vergangenen Jahren immer noch ehrenamtlich gearbeitet worden, weiß Christa Steinhart. Das sei mit einem steigenden Arbeitsaufkommen kaum mehr machbar. Hier bieten die Bildungszentren nun Unterstützung an.

Vhs-Bildungszentrum Bobingen: Weichen vor Jahren gestellt

Die Weichen für das Projekt wurden bereits 2015/2016 gestellt. Da die Anforderungen an die Erwachsenenbildung ständig wachsen und sich gesetzliche Vorgaben und Verwaltungsvorschriften veränderten, habe man mit einer Organisation, in der drei Viertel ehrenamtliche Mitarbeiter gewesen seien, nicht mehr arbeiten können. Eine größere Professionalisierung und seit zwei Jahren ein Qualitätsmanagement haben es nötig gemacht, feste Kräfte einzustellen. Damit die Volkshochschule Augsburger Land auf die neuen Voraussetzungen reagieren und trotzdem in der Fläche aktiv bleiben kann, holte sie sich eine professionelle Beratung. Daraus entstand die Idee der Bildungszentren, die zunächst in Diedorf erprobt wurde. Nachdem dieses sich dort zwei Jahre bewährt hatte, wurden insgesamt vier neue Bildungszentren geschaffen – zuletzt in Bobingen.

Dort arbeitet Michaela Wolf seit einigen Wochen in den Räumen in der Max-Fischer-Straße. „Vorher wurde noch umgebaut“, erklärt sie und berichtet, dass die Eröffnung eigentlich mit einer großen Vortragsreihe zum Thema Umweltbildung gefeiert werden sollte. Diese müsse aber aus gegebenem Anlass ausfallen und deshalb habe sich der Start des Bildungszentrums Mitte ganz leise vollzogen.

Bildungszentrum Bobingen will vor Ort informieren

Wolf freut sich auf ihre neue Aufgabe: „Ich unterstütze die örtlichen Verwaltungen in der Planung und Durchführung von Angeboten beispielsweise in Bereichen wie Geschichte, Kultur und Philosophie“, erklärt sie. Daneben sei die Netzwerk- und Begegnungsarbeit in den Gemeinden eine ihrer Aufgaben. Kursteilnehmer können zudem zu den Öffnungszeiten des Bildungszentrums vorbeikommen und sich direkt vor Ort informieren und sich beraten lassen. Im Bildungszentrum Mitte steht der Vhs sogar ein eigener Seminarraum zur Verfügung – ein Vorteil, wenn es um das Kursangebot geht, welches sonst ja vorwiegend in öffentlichen Gebäuden wie Schulen stattfindet.

Michaela Wolf verrät, was sie schon für das nächste Semester geplant hat: „Zwei Dozenten der Universität Augsburg werden Vorlesungen zur örtlichen Geschichte halten, Stichwort Studium Generale“, sagt sie. Daneben wolle man einen großen Schritt weiter in Richtung Digitalisierung machen. Das sei künftig eine wichtige Voraussetzung für das Bestehen der Volkshochschule. Zudem will sich Wolf dafür einsetzen, dass auch in kleineren Orten in der Umgebung das Kursprogramm ausgebaut werden kann.

