vor 36 Min.

Sie will mit Kindern über das Sterben reden

Die Königsbrunnerin Gisela Khoury ist ehrenamtliche Hospizhelferin und wird bald in Grundschulen über das Lebensende sprechen. Wie sie auf die Idee kommt.

Von Daniel Weber

Hospizhelfer gehen in Grundschulen, genauer gesagt in dritte und vierte Klassen, und sprechen mit den Kindern über das Sterben. Das Konzept des ungewöhnlichen Projekts „Hospiz macht Schule“ ist schnell erklärt, leicht verständlich – und offenbar auch missverständlich. Denn viele Schulen reagieren zurückhaltend auf das Angebot und einige Eltern sind alles andere als erfreut. Schließlich sind die Themen Sterben und Tod doch nichts für kleine Kinder. Oder doch?

Gisela Khoury ist Hospizhelferin und überzeugt davon, dass gerade Kinder ein großes Bedürfnis haben, sich mit solchen Dingen auseinanderzusetzen. „64 Prozent der Erwachsenen geben an, dass sie selbst in ihrer Kindheit schlechte Erfahrungen mit dem Thema gemacht haben“, sagt die Königsbrunnerin. Das liege meistens daran, dass bei einem Todesfall in der Verwandtschaft dem Kind nicht richtig erklärt worden sei, was da passiert ist. Dabei sei das Sterben etwas ganz normales und gehöre zum Leben dazu, sagt Khoury: „Wenn ich tot bin, bin ich tot. Aber wenn ich sterbe, lebe ich noch.“

Seit einem Jahr begleitet Khoury Menschen auf dem letzten Lebensweg

Als ehemalige Sportlehrerin und vierfache Mutter kennt sich die 63-Jährige im Umgang mit Kindern bestens aus. Seit Anfang 2019 ist Khoury ehrenamtlich für den Königsbrunner Hospizverein Christrose unterwegs und begleitet Menschen in ihrer letzten Lebensphase. Sie kümmert sich immer nur um eine Person, die sie zweimal pro Woche besucht. Wie lange eine Visite dauert und was dabei passiert, sei ganz unterschiedlich: „Manchmal singen wir gemeinsam oder hören Musik, manchmal lese ich etwas vor oder wir machen einen Spaziergang.“

Aber nicht immer sind Aktivitäten das Richtige. „Angehörige wollen immer etwas tun, aber für die sterbende Person reicht manchmal auch das bloße Dasein“, sagt Khoury. „Für diese Menschen wird die Welt immer kleiner.“ Oft freuten sie sich über einfache Dinge wie den Duft einer Blume oder über ein wenig Streicheln. Die Menschen, zu denen ein Hospizhelfer kommt, hätten meist nur noch wenig Kontakt zu anderen und schätzten deshalb Gesellschaft besonders.

Dass Khoury heute als Hospizhelferin arbeitet, führt sie auf den Letzte-Hilfe-Kurs zurück, an dem sie vor zwei Jahren teilnahm. „Dort habe ich einen Flyer gesehen, der über Hospizarbeit informierte. Da habe ich entschieden: Das mache ich.“ Ihre Kinder hätten anfangs skeptisch reagiert, doch inzwischen sei ihr Ehrenamt kein Thema mehr. Von der folgenden Ausbildung zur Hospizbegleiterin habe Khoury auch privat profitiert, sagt sie. Als 2019 ihre Mutter starb, sei das Gelernte sehr hilfreich gewesen. Nachdem sie kürzlich die Fortbildung für „Hospiz macht Schule“ abgeschlossen hat, will sie nun an Grundschulen in der Region gehen, um mit den Kindern über das Sterben zu sprechen.

Die Kinder geben mit ihren Fragen die Inhalte vor

Derzeit suchen die Organisatoren noch nach Schulen, die am Projekt teilnehmen wollen. Ist eine gefunden, wird sich Khoury zusammen mit fünf weiteren Hospizhelfern den Fragen der Schüler stellen und sie kreativ werden lassen – eine Woche lang, erklärt Paul Timmermann, Koordinator von „Hospiz macht Schule“. Dabei gibt es keinen festen Lehrplan, sondern die Kinder geben mit ihren Fragen die Inhalte vor.

Auch die Eltern werden mit einbezogen: Bevor der Kurs für die Kinder beginnt, gibt es Gespräche mit den Eltern und nach der Themenwoche gibt es ein Abschlussfest. „Dort bleiben oft die Erwachsenen am längsten, die im Vorfeld die meisten Bedenken hatten, und loben das Projekt“, sagt Timmermann. „Hospiz macht Schule“ gibt es bereits seit 15 Jahren, über 300 Hospizvereine nehmen inzwischen daran teil. Khoury will bei der Arbeit mit den Kindern vor allem eines: „Wenn wir das Tabu um das Sterben aufbrechen, haben wir keine Angst mehr.“ Nur weil viele nicht über das Thema reden wollen, sei es für sie so schwierig, mit einem Todesfall und mit der eigenen Sterblichkeit umzugehen. Religion spiele bei ihrer Arbeit keine Rolle, sagt Khoury. Es gehe um den ganz normalen Sterbeprozess, der nichts Übernatürliches habe.

Sie selbst empfinde die Hospizbegleitung nicht als Belastung. Das liege auch daran, dass sie sich, nach einem Begleittermin wieder zu Hause angekommen, ganz bewusst von der Situation der sterbenden Person abgrenze. Sie und ihre Kollegen gingen außerdem regelmäßig zur Supervision des Hospizvereins, um sicherzustellen, dass keiner der Hospizhelfer unter seinem Einsatz leidet.

Infos zum Hospizprojekt in Grundschulen gibt es im Internet unter www.hospizmachtschule.de

Themen folgen